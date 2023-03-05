https://sputnik-georgia.ru/20230305/premer-gruzii-vyletel-v-berlin-dlya-uchastiya-v-tseremonii-otkrytiya-itb-berlin-275459520.html

Премьер Грузии вылетел в Берлин для участия в церемонии открытия ITB Berlin

Премьер Грузии вылетел в Берлин для участия в церемонии открытия ITB Berlin

В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T15:11+0400

2023-03-05T15:11+0400

2023-03-05T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в воскресенье в Германию, где официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку ITB Berlin 2023, сообщает администрация правительства. В этом году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки. Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса с 7-9 марта. Премьер-министр Грузии до начала выставки, 6 марта, как глава страны-хозяйки ITB Berlin, выступит перед публикой на церемонии открытия. "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>Выставка откроется грандиозным грузинским концертом. Организаторы концерта обещают, что программа будет насыщенной и многообразной. На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии>>7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператоров и 23 гостиницы. Власти Грузии продолжат развивать туризм в 2023 году >>Выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, мариам квривишвили, берлин