https://sputnik-georgia.ru/20230306/obsebdipch-otsenit-zakonoproekt-ob-inoagentakh-v-gruzii-275506714.html

ОБСЕ/БДИПЧ оценит законопроект об "иноагентах" в Грузии

ОБСЕ/БДИПЧ оценит законопроект об "иноагентах" в Грузии

Обсуждение законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходит на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T23:18+0400

2023-03-06T23:18+0400

2023-03-06T23:21+0400

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бдипч/обсе

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. ОБСЕ/БДИПЧ готовит правовое заключение по законопроекту об иностранных агентах для оценки его соответствия международным стандартам, говорится в сообщении организации. В парламенте Грузии зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". В организации отметили, что свобода выражения мнений и свобода объединений являются основой демократии. "Страны ОБСЕ взяли на себя обязательство принимать законодательство в рамках открытого и инклюзивного процесса консультаций с общественностью", – говорится в сообщении. Как пишет ОБСЕ/БДИПЧ, с ассоциациями и их членами необходимо проводить содержательные консультации, особенно когда законы напрямую затрагивают их работу, защищая их ключевую роль в демократическом обществе. Скандал с "иноагентами"Обсуждение законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходит на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта "об иноагентах" отрицательно скажется на возможности получить статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона.Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах" >> По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, обсе, бдипч/обсе, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах