https://sputnik-georgia.ru/20230307/mat-i-draka-v-parlamente-gruzii--strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-inoagentakh-ne-utikhayut-275523027.html
Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают
Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают
Противостояние началось после выступления от оппозиционного депутата Георгия Вашадзе 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T13:51+0400
2023-03-07T13:51+0400
2023-03-07T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии во вторник началось со словесного и физического противостояния, которое последовало за выступлением депутата от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе и критикой законопроектов об иноагентах. Волнения вокруг двух законопроектов, которые инициированы депутатами от общественного движения "Сила народа", не утихают. Обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона, проходят на фоне протеста как внутри, так и за пределами парламента. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах">>В начале пленарного заседания Вашадзе выступил с политическим заявлением. Свою речь оппозиционер начал с критики законопроекта об иноагентах и упомянул слово "предатель". За этим последовала реакция депутатов от общественного движения "Сила народа". Ситуация постепенно обострилась – за словесной перепалкой последовала попытка физического противостояния со стороны депутата Михаила Кавелашвили. В дело вмешались представители службы приставов, которые попытались разрядить ситуацию и вывели Кавелашвили из зала заседания. С призывом к депутатам от большинства не подаваться на провокационные заявления оппонентов обратился председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Несмотря на это, отдельные реплики от других оппозиционеров и депутатов от большинства не утихали еще несколько минут. Известно, что депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, георгий вашадзе, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы
Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают
13:51 07.03.2023 (обновлено: 14:10 07.03.2023)
Противостояние началось после выступления от оппозиционного депутата Георгия Вашадзе
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии во вторник началось со словесного и физического противостояния, которое последовало за выступлением депутата от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе и критикой законопроектов об иноагентах.
Волнения вокруг двух законопроектов, которые инициированы депутатами от общественного движения "Сила народа", не утихают. Обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона, проходят на фоне протеста как внутри, так и за пределами парламента.
По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона.
В начале пленарного заседания Вашадзе выступил с политическим заявлением. Свою речь оппозиционер начал с критики законопроекта об иноагентах и упомянул слово "предатель". За этим последовала реакция депутатов от общественного движения "Сила народа".
Ситуация постепенно обострилась – за словесной перепалкой последовала попытка физического противостояния со стороны депутата Михаила Кавелашвили. В дело вмешались представители службы приставов, которые попытались разрядить ситуацию и вывели Кавелашвили из зала заседания.
С призывом к депутатам от большинства не подаваться на провокационные заявления оппонентов обратился председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Мы видим, что, по всей вероятности, оскорбительные и клеветнические выступления продолжатся… Хочу всех попросить максимально оставить без реагирования их оскорбительные и провокационные выступления", – заявил Кобахидзе.
Несмотря на это, отдельные реплики от других оппозиционеров и депутатов от большинства не утихали еще несколько минут.
Известно, что депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.
Скандальная инициатива и реакция
По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.
Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.