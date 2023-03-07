https://sputnik-georgia.ru/20230307/mat-i-draka-v-parlamente-gruzii--strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-inoagentakh-ne-utikhayut-275523027.html

Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают

Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают

Противостояние началось после выступления от оппозиционного депутата Георгия Вашадзе 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T13:51+0400

2023-03-07T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Пленарное заседание парламента Грузии во вторник началось со словесного и физического противостояния, которое последовало за выступлением депутата от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе и критикой законопроектов об иноагентах. Волнения вокруг двух законопроектов, которые инициированы депутатами от общественного движения "Сила народа", не утихают. Обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона, проходят на фоне протеста как внутри, так и за пределами парламента. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах">>В начале пленарного заседания Вашадзе выступил с политическим заявлением. Свою речь оппозиционер начал с критики законопроекта об иноагентах и упомянул слово "предатель". За этим последовала реакция депутатов от общественного движения "Сила народа". Ситуация постепенно обострилась – за словесной перепалкой последовала попытка физического противостояния со стороны депутата Михаила Кавелашвили. В дело вмешались представители службы приставов, которые попытались разрядить ситуацию и вывели Кавелашвили из зала заседания. С призывом к депутатам от большинства не подаваться на провокационные заявления оппонентов обратился председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Несмотря на это, отдельные реплики от других оппозиционеров и депутатов от большинства не утихали еще несколько минут. Известно, что депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, георгий вашадзе, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы