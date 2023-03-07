https://sputnik-georgia.ru/20230307/na-aktsii-u-zdaniya-parlamenta-nachalis-stychki-s-politsiey-275546729.html

На акции у здания парламента начались стычки с полицией

На акции у здания парламента начались стычки с полицией

Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах" 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T20:46+0400

2023-03-07T20:46+0400

2023-03-07T20:51+0400

грузия

новости

политика

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Специальные силы МВД Грузии перекрыли доступ к заднему входу в парламент Грузии, сообщил корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Спецсилы МВД появились на улицах после того, как часть участников пытались подойти к служебному входу в парламент с флагами. Основная часть участников акции продолжает оставаться у здания парламента. В данный момент ситуация у здания парламента остается напряженной, периодически происходят стычки. Полиция применила спецсредства. Ситуация накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания парламента. Парламент Грузии принял проект закона об "иноагентах" в первом чтении >>Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором как ведомство, ответственное за правопорядок и безопасность граждан, призывало всех участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения, и подчиняться законным требованиям полиции. Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции. По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции. Причина протеста Правящая партия и авторы законопроекта настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >> Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии