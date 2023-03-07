https://sputnik-georgia.ru/20230307/protestuyuschie-protiv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-perekryli-prospekt-v-tbilisi-275544436.html

Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси

Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси

МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T20:08+0400

2023-03-07T20:08+0400

2023-03-07T20:13+0400

грузия

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грузинская мечта

совет европы

тея цулукиани

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Акция оппозиции против принятия законопроекта об "иноагентах" собрала несколько тысяч человек, которые уже перекрыли центральный проспект в Тбилиси. Акция у здания парламента Грузии, в которой принимают участие как все оппозиционные партии, так и представители крупнейших НПО, грузинского студенчества, представители научных кругов и общественности, собралась как только стало известно о том, что парламент Грузии перенес рассмотрение двух законопроектов об "иноагентах". На акции выступающие протестуют против "стигматизации" неправительственных организаций и СМИ и против возможного отказа Грузии в получении статуса кандидата в ЕС из-за принятия проекта. Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >>В связи с акцией протеста специальное заявление распространило МВД Грузии, чьи силы мобилизованы у здания парламента. Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции. По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции. Между тем в парламенте продолжается рассмотрение законопроектов. В данный момент депутаты завершают рассмотрение грузинской версии законопроекта, после чего перейдут к рассмотрению американской версии закона. Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Проекты не поддерживает ни одна партия, кроме правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее депутаты намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, совет европы, тея цулукиани, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах