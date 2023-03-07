https://sputnik-georgia.ru/20230307/protestuyuschie-protiv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-perekryli-prospekt-v-tbilisi-275544436.html
Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси
Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси
МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T20:08+0400
2023-03-07T20:08+0400
2023-03-07T20:13+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
совет европы
тея цулукиани
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Акция оппозиции против принятия законопроекта об "иноагентах" собрала несколько тысяч человек, которые уже перекрыли центральный проспект в Тбилиси. Акция у здания парламента Грузии, в которой принимают участие как все оппозиционные партии, так и представители крупнейших НПО, грузинского студенчества, представители научных кругов и общественности, собралась как только стало известно о том, что парламент Грузии перенес рассмотрение двух законопроектов об "иноагентах". На акции выступающие протестуют против "стигматизации" неправительственных организаций и СМИ и против возможного отказа Грузии в получении статуса кандидата в ЕС из-за принятия проекта. Я не понимаю логики – вице-премьер Грузии о заявлении посла США >>В связи с акцией протеста специальное заявление распространило МВД Грузии, чьи силы мобилизованы у здания парламента. Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции. По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции. Между тем в парламенте продолжается рассмотрение законопроектов. В данный момент депутаты завершают рассмотрение грузинской версии законопроекта, после чего перейдут к рассмотрению американской версии закона. Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Проекты не поддерживает ни одна партия, кроме правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее депутаты намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Мат и драка в парламенте Грузии – страсти вокруг законопроекта об иноагентах не утихают>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, совет европы, тея цулукиани, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, грузинская мечта, совет европы, тея цулукиани, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Протестующие против законопроекта об "иноагентах" перекрыли проспект в Тбилиси
20:08 07.03.2023 (обновлено: 20:13 07.03.2023)
МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Акция оппозиции против принятия законопроекта об "иноагентах" собрала несколько тысяч человек, которые уже перекрыли центральный проспект в Тбилиси.
Акция у здания парламента Грузии, в которой принимают участие как все оппозиционные партии, так и представители крупнейших НПО, грузинского студенчества, представители научных кругов и общественности, собралась как только стало известно о том, что парламент Грузии перенес рассмотрение двух законопроектов об "иноагентах".
На акции выступающие протестуют против "стигматизации" неправительственных организаций и СМИ и против возможного отказа Грузии в получении статуса кандидата в ЕС из-за принятия проекта.
В связи с акцией протеста специальное заявление распространило МВД Грузии, чьи силы мобилизованы у здания парламента.
"Министерство внутренних дел, как ведомство ответственное за правопорядок и безопасность граждан, призывает всех участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения, и подчиняться законным требованиям полиции", – говорится в заявлении ведомства.
Также МВД Грузии призвало организаторов акции и политических лидеров не позволять себе призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.
По данным ведомства, полиция примет все меры для предотвращения фактов правонарушений во время акции.
Между тем в парламенте продолжается рассмотрение законопроектов. В данный момент депутаты завершают рассмотрение грузинской версии законопроекта, после чего перейдут к рассмотрению американской версии закона.
Проекты не поддерживает ни одна партия, кроме правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее депутаты намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона.
Скандальная инициатива и реакция
По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.
Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.