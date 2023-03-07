https://sputnik-georgia.ru/20230307/skandalnyy-zakonoproekt-spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-sozdanii-isterii-275520618.html
Скандальный законопроект: спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в создании истерии
Скандальный законопроект: спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в создании истерии
По мнению оппозиционеров, законопроект об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС 07.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-07T13:13+0400
2023-03-07T13:13+0400
2023-03-07T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция лжет и создает истерию, говоря о том, что т. н. законопроект об иноагентах является российским, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах">>Комитетские обсуждения законопроектов прошли на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Оппозиционные депутаты в очередной раз зафиксировали свою позицию на заседании бюро во вторник. Среди них была и Хатуна Самнидзе, которая обвинила правящую команду в неадекватной реакции на протест общественности. Спикер парламента назвал самой большой пропагандисткой ложью, которая распространяется в обществе, то, что законопроект называют российским. "Стигматизация темы, как российской – является элементарным инструментом пропаганды… А вторая пропагандистская линия – это истерия", – подчеркнул Папуашвили. Депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, сша, хатуна самнидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах
политика, новости, грузия, тбилиси, сша, хатуна самнидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах
Скандальный законопроект: спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в создании истерии
13:13 07.03.2023 (обновлено: 13:18 07.03.2023)
По мнению оппозиционеров, законопроект об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция лжет и создает истерию, говоря о том, что т. н. законопроект об иноагентах является российским, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро.
В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".
Комитетские обсуждения законопроектов прошли на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона.
Оппозиционные депутаты в очередной раз зафиксировали свою позицию на заседании бюро во вторник. Среди них была и Хатуна Самнидзе, которая обвинила правящую команду в неадекватной реакции на протест общественности.
"Госпожа Хатуна, в четырех предложениях вы четырежды солгали, и вы еще говорите об уважении народа? Ведется рассмотрение законопроекта в первом чтении и также заявлено, что будет консультация с Венецианской комиссии. Создание истерии о том, что якобы что-то происходит, означает пускать пыль в глазах общественности", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента назвал самой большой пропагандисткой ложью, которая распространяется в обществе, то, что законопроект называют российским.
"Стигматизация темы, как российской – является элементарным инструментом пропаганды… А вторая пропагандистская линия – это истерия", – подчеркнул Папуашвили.
Депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.
Скандальная инициатива и реакция
По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.
Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.