https://sputnik-georgia.ru/20230307/skandalnyy-zakonoproekt-spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-sozdanii-isterii-275520618.html

Скандальный законопроект: спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в создании истерии

Скандальный законопроект: спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в создании истерии

По мнению оппозиционеров, законопроект об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T13:13+0400

2023-03-07T13:13+0400

2023-03-07T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция лжет и создает истерию, говоря о том, что т. н. законопроект об иноагентах является российским, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро. В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Вопреки протестам – комитет парламента Грузии поддержал законопроекты об "иноагентах">>Комитетские обсуждения законопроектов прошли на фоне словесного и физического противостояний и акций протеста. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта об иноагентах отрицательно скажется на возможности Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона. Оппозиционные депутаты в очередной раз зафиксировали свою позицию на заседании бюро во вторник. Среди них была и Хатуна Самнидзе, которая обвинила правящую команду в неадекватной реакции на протест общественности. Спикер парламента назвал самой большой пропагандисткой ложью, которая распространяется в обществе, то, что законопроект называют российским. "Стигматизация темы, как российской – является элементарным инструментом пропаганды… А вторая пропагандистская линия – это истерия", – подчеркнул Папуашвили. Депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня. Скандальная инициатива и реакция По мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, сша, хатуна самнидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта, венецианская комиссия, совет европы, законопроект об иноагентах