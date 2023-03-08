https://sputnik-georgia.ru/20230308/karasin-i-zakharova-prokommentirovali-zayavlenie-borrelya-o-zakone-ob-inoagentakh-v-gruzii-275578924.html
Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии
Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии
Накануне в первом чтении депутаты парламента Грузии приняли проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T14:49+0400
2023-03-08T14:49+0400
2023-03-08T14:52+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
россия
новости
мария захарова
григорий карасин
мид россии
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали заявление высшего представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в Союз. Боррель в своем заявлении также отметил, что этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, а его окончательное принятие может иметь серьезные результаты для отношений Грузии с Союзом.А глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возмутился тем, что Боррель оказывает давление на граждан Грузии. Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах>>По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, россия, новости, мария захарова, григорий карасин, мид россии
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, россия, новости, мария захарова, григорий карасин, мид россии
Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии
14:49 08.03.2023 (обновлено: 14:52 08.03.2023)
Накануне в первом чтении депутаты парламента Грузии приняли проекта закона "О прозрачности иностранного влияния"
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали заявление высшего представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что законопроект об "иноагентах" противоречит цели Грузии вступить в Союз.
Боррель в своем заявлении также отметил, что этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, а его окончательное принятие может иметь серьезные результаты для отношений Грузии с Союзом.
"Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года", – написала Захарова в своем Телеграмм-канале.
А глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин возмутился тем, что Боррель оказывает давление на граждан Грузии.
"Уймите Борреля, пожалуйста! Опять лезет со своими нравоучениями, на сей раз прессингует граждан Грузии. Это уже переходит границы приличий!", – написал Карасин в своем Телеграмм-канале.
Накануне у здания парламента собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.