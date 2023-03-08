https://sputnik-georgia.ru/20230308/politsiya-prevysila-polnomochiya-protiv-zaderzhannykh-na-aktsii-v-tbilisi-nachato-rassledovanie-275586773.html

Полиция превысила полномочия против задержанных на акции в Тбилиси? Начато расследование

Полиция превысила полномочия против задержанных на акции в Тбилиси? Начато расследование

По данным министертства внутренних дел, задержаны 66 протестующих, пострадали около 50 правоохранителей 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T16:34+0400

2023-03-08T16:34+0400

2023-03-08T17:53+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Специальная следственная служба расследует возможное превышение полномочий некоторыми сотрудниками МВД в отношении лидера оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе и других демонстрантов, участвующих в акции протеста перед зданием парламента.Накануне у здания парламента Грузии в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия", которая наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.Один из лидеров оппозиции задержан на акции протеста в Тбилиси>>Пока не уточняется и количество пострадавших в ходе разгона акции. По предварительной информации, разные повреждения получили несколько десятков человек, в основном в области лица. Причина – использование перцового спрея со стороны спецназа. Накануне ситуация на проспекте Руставели была крайне напряженной. Между частью участников акций и полицией периодически происходили стычки. Участники акции кидали в полицию предметы, повредили припаркованные на территории автомобили, а также автобусную остановку. В ответ правоохранители применили спецсредства – водометы, перцовый спрей и слезоточивый газ. По предварительным данным, задержаны несколько десятков участников акции. Как заявили в МВД Грузии, форма протеста участников акции на территории у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. По данным ведомства, собравшиеся на проспекте Руставели использовали различные предметы, в том числе возгораемые вещества, против сотрудников МВД.Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Лидер "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в обмане населения>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, политика, тбилиси