https://sputnik-georgia.ru/20230308/sharl-mishel-obespokoen-poslednimi-sobytiyami-v-gruzii-275591945.html
Шарль Мишель обеспокоен последними событиями в Грузии
Шарль Мишель обеспокоен последними событиями в Грузии
В Грузии протестующие против закона об "иноагентах" уже несколько дней собираются около здания парламента 08.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-08T17:47+0400
2023-03-08T17:47+0400
2023-03-08T18:20+0400
новости
грузия
политика
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обеспокоен событиями в Грузии, об этом он написал в Twitter. Накануне у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забрасывали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Самое важное для Европейского союза – верховенство закона и верность человеческим ценностям, отметил он. Ранее высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что грузинский законопроект об "иноагентах" противоречит цели страны вступить в ЕС. Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии>>По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей. В настоящее время около здания парламента Грузии на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста против принятия закона об "иноагентах".Причина протестаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".На акции протеста в Тбилиси пострадали около 50 полицейских – МВД>>Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Премьер Грузии выступил в поддержку законопроекта об иноагентах>>Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Шарль Мишель обеспокоен последними событиями в Грузии
17:47 08.03.2023 (обновлено: 18:20 08.03.2023)
В Грузии протестующие против закона об "иноагентах" уже несколько дней собираются около здания парламента
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обеспокоен событиями в Грузии, об этом он написал в Twitter.
Накануне у здания парламента в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, выступающих против принятия в первом чтении проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забрасывали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
"Я очень обеспокоен развитием событий в Грузии. Мирный протест – основа любой демократии. Принятие закона об "иностранном влиянии" не соответствует пути в Евросоюз, которого хочет большая часть грузинского народа", – написал Мишель в Twitter.
Самое важное для Европейского союза – верховенство закона и верность человеческим ценностям, отметил он.
Ранее высший представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что грузинский законопроект об "иноагентах" противоречит цели страны вступить в ЕС.
По данным МВД, задержаны 66 участников акции, пострадали порядка 50 правоохранителей.
В настоящее время около здания парламента Грузии на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста против принятия закона об "иноагентах".
Причина протеста
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.