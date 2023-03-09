https://sputnik-georgia.ru/20230309/chelovecheskie-zaprosy-fizicheskikh-lits--mozhno-li-v-gruzii-snizit-tseny-na-produkty-275607185.html

Человеческие запросы "физических лиц" – можно ли в Грузии снизить цены на продукты?

Человеческие запросы "физических лиц" – можно ли в Грузии снизить цены на продукты?

Колумнист Sputnik не сомневается, что добиться снижения неадекватно завышенных цен можно и нужно, вопрос в том – как? Пока, несмотря на неоднократные и бодрые... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T09:41+0400

2023-03-09T09:41+0400

2023-03-09T09:41+0400

грузия

аналитика

экономика

цены

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1c/250470334_0:383:2731:1919_1920x0_80_0_0_c823dff747d772a108572c47485691cd.jpg

Ценовой вектор не разворачивается вспять даже на фоне двузначного экономического роста, о котором не переставая трубит правительство. Было бы, конечно, несправедливо отрицать его позитивные усилия и личный вклад премьера, сумевшего в обстановке всеобщего кризиса подобрать для страны оптимальную и довольно эффективную экономическую нишу. Скажем прямо, впервые за многие десятилетия, а в каком-то смысле и столетия, Грузии удается использовать в своих интересах собственное уникальное геостратегическое положение! В результате балансирования и ненавязчивого, но твердого отказа присоединиться к международным санкциям удалось по ощутимо более низким ценам импортировать в страну нефтепродукты и многие жизненно необходимые виды продовольствия. Укрепился лари, стал дешевле бензин. Казалось бы, сложившиеся благоприятные параметры должны были и без применения каких-либо административно-ограничительных мер способствовать снижению розничных цен. Премьер: с новыми правилами в Грузии подешевеют продукты и инфляция пойдет вниз >>Тем не менее на практике они в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Прогнозы специалистов тоже в целом неутешительны. Хлеб, считают они, не подешевеет, невзирая на ожидаемый заметный рост объемов пшеницы местного производства. А картофель, ввоз которого, включая таможню и транспорт, обходится теперь 70 тетри за килограмм, по-прежнему продается почти по 2,0 лари. То есть не со 100%-й, столь возмутившей недавно премьера Ираклия Гарибашвили, надбавкой, а почти с 300%-й!.. Получается, объективные возможности и резервы действительно огромные, вот только снижение цен на продуты так пока и не началось. Взамен этого обещания стали более "убедительными", отмечает "Резонанси", естественно, поставив прилагательное "убедительный" в кавычки. Хотя это как посмотреть? С точки зрения идеологической насыщенности кавычки тут лишние, и к заявлениям правящей команды и некоторых экспертов придраться трудно. Во всяком случае, рассматривая их только в витиеватых рамках официальной статистики, можно было бы легко признать, что дела обстоят просто замечательно! Позволю в качестве иллюстрации выборочно процитировать пару броских заголовков. Член парламентского большинства Каха Кахелишвили: "По любым параметрам мы лидеры в регионе, а по многим – обгоняем даже страны члены Евросоюза" (27.02). Премьер-министр Ираклий Гарибашвили: "Уровень безработицы и бедности упал до исторического минимума, у нас по всем направлениям позитивная динамика. Выросла торговля" (21.02). Правительство придумало, как снизить цены на продовольствие в Грузии>>А вот статистика, которую, к сожалению, не просто видит, слышит и читает, но и реально испытывает на себе каждый из нас: годовой уровень инфляции в январе 2023 года составил 9,4%, вместо 3%, а цены на продовольствие, по сравнению с январем 2022 года, убежали вверх на 15%. Честно говоря, возникает подозрение: а так ли уж заинтересовано руководство Грузии в снижении цен? Ведь парадоксальную во многом тенденцию бурного роста суммарных показателей грузинской экономики, в том числе, можно объяснить как раз не менее бурным их взлетом… Не исключено даже, что, проявляя в данном случае склонность к администрированию, правительство хотело бы взять в свои руки управление этими процессами. Постараюсь пояснить, что имеется в виду? Оно хотело бы наряду с обеспечением завидного имиджа в экономике не допустить недовольства среди населения, перегнув палку с высокими ценами, неадекватным ростом пенсий и зарплат. Одним словом, пытается искусственно сделать невозможное – чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Впрочем, тщетность подобного балансирования в свое время стала очевидна даже при наличии такого мощнейшего административно-авторитарного института, как Госплан. Помню, зачитывая в так называемые застойные годы правительственный указ о снижении цен, ведущий долго возвышенным тоном перечислял никому не нужные товары, которые и без того следовало уценить из-за отсутствия на них спроса. Вторая часть сообщения бывала намного короче и зачитывалась будничной скороговоркой: "одновременно повышены цены на…". Те, кто не знают или не помнят, наверняка догадались, о чем дальше шла речь… Так неужели, по-вашему, какая-нибудь межведомственная комиссия по регулированию цен сможет тягаться со всемогущим Госпланом?! Пока все складывается примерно, как и в оставшиеся в авторитарном прошлом времена. За обнадеживающим сообщением: "импортеры и торговые сети согласились на снижение цен", через неделю скромно следует другое – договориться не сумели. Собственно, и не должны были суметь! В рыночных условиях в основе подобных договоренностей должны лежать совершенно иные методы, нежели напоминающие недоброй памяти партийно-хозяйственные активы с их механизмом принуждения. Это, прежде всего, конкуренция и платежеспособный спрос. Если они не срабатывают, причину следует искать отнюдь не в отсутствии совести у бизнесменов, а, скорее, в недостатке порядочности и служебного рвения у тех, кто призван обеспечивать им равные экономические возможности и отвечать за справедливость рыночных отношений. В отличии от Сакстата, имеющего дело с "физическими лицами", правительственные решения касаются живых людей. Физическое лицо – это, как сказано в справочнике, субъект, наделенный правами и обязанностями. То есть вполне себе обычный, как и все мы, гражданин, которому, однако, не надо ни есть, ни пить, ни дышать, ни развлекаться. Это своего рода правовой робот, абстрактный член общества, которого под обобщающим называнием "народ" обычно любят озвучивать наши политики. Так вот, для грузинских "физических лиц" двузначный экономический рост – возможно, огромное достижение, не идущее ни в какое сравнение с ценами на масло, хлеб, соль, спички, газ, электричество, воду, автобус... Но нам, живым гражданам, каким бы банальным это ни показалось, необходимо бывает еще и поесть! Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

грузия, аналитика, экономика, цены, колумнисты