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Движение на проспекте Руставели восстановлено
Движение на проспекте Руставели восстановлено
Центр Тбилиси приходит в себя после бурной ночи 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T07:32+0400
2023-03-09T07:32+0400
2023-03-09T08:17+0400
грузия
политика
новости
акция против закона об иноагентах
акция протеста
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Проспект Руставели, ставший эпицентром 16-часового протеста из-за законопроекта об "иноагентах", открыт для движения автомобилей.В настоящее время демонстранты оставили территорию, прилегающую к парламенту страны, спецслужбы расчищают дорогу, автодвижение восстановлено в двустороннем режиме.Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста>>Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы. Задержаны несколько десятков человек.Скандальная инициативаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, акция против закона об иноагентах, акция протеста
грузия, политика, новости, акция против закона об иноагентах, акция протеста
Движение на проспекте Руставели восстановлено
07:32 09.03.2023 (обновлено: 08:17 09.03.2023)
Центр Тбилиси приходит в себя после бурной ночи
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Проспект Руставели, ставший эпицентром 16-часового протеста из-за законопроекта об "иноагентах", открыт для движения автомобилей.
В настоящее время демонстранты оставили территорию, прилегающую к парламенту страны, спецслужбы расчищают дорогу, автодвижение восстановлено в двустороннем режиме.
Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.
Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.
Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы. Задержаны несколько десятков человек.
Скандальная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.