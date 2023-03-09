https://sputnik-georgia.ru/20230309/dvizhenie-na-prospekte-rustaveli-vosstanovleno-275610196.html

Движение на проспекте Руставели восстановлено

Движение на проспекте Руставели восстановлено

Центр Тбилиси приходит в себя после бурной ночи 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T07:32+0400

2023-03-09T07:32+0400

2023-03-09T08:17+0400

грузия

политика

новости

акция против закона об иноагентах

акция протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264635900_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a9940f5b6e981ba431def802a5b6bac2.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Проспект Руставели, ставший эпицентром 16-часового протеста из-за законопроекта об "иноагентах", открыт для движения автомобилей.В настоящее время демонстранты оставили территорию, прилегающую к парламенту страны, спецслужбы расчищают дорогу, автодвижение восстановлено в двустороннем режиме.Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста>>Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы. Задержаны несколько десятков человек.Скандальная инициативаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивают на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляют, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время также рассмотрит американскую версию закона.В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето, но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, акция против закона об иноагентах, акция протеста