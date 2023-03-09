https://sputnik-georgia.ru/20230309/es-privetstvuet-otzyv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-iz-parlamenta-gruzii-275617764.html

ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии

ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии

В ЕС призвали всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T12:35+0400

2023-03-09T12:35+0400

2023-03-09T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии приветствует решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об "иноагентах". В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, совет европы, оон, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста