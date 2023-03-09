https://sputnik-georgia.ru/20230309/es-privetstvuet-otzyv-zakonoproekta-ob-inoagentakh-iz-parlamenta-gruzii-275617764.html
ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии
ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии
В ЕС призвали всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T12:35+0400
2023-03-09T12:35+0400
2023-03-09T12:35+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
сша
совет европы
оон
законопроект об иноагентах
акция против закона об иноагентах
акции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_09eb672642b951a290968a13e88066a3.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии приветствует решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об "иноагентах". В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_124:0:1876:1314_1920x0_80_0_0_1eb027aaf2bc78bfab31a5831e295f74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, сша, совет европы, оон, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
политика, грузия, новости, тбилиси, сша, совет европы, оон, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
ЕС приветствует отзыв законопроекта об иноагентах из парламента Грузии
В ЕС призвали всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Представительство Евросоюза в Грузии приветствует решение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отозвать из парламента страны скандальный законопроект об "иноагентах".
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.
"Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Призываем всех политических лидеров Грузии инклюзивным и конструктивным путем возобновить проевропейские реформы в соответствии с 12 приоритетами с целью получения Грузией статуса кандидата", – говорится в заявлении.
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.