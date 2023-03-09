https://sputnik-georgia.ru/20230309/politsiya-prevysila-silu-protiv-demonstrantov-v-tbilisi-nachato-rassledovanie-275632270.html

Полиция превысила силу против демонстрантов в Тбилиси? Начато расследование

Полиция превысила силу против демонстрантов в Тбилиси? Начато расследование

Следственные органы обещали объективно отреагировать на все жалобы, поступившие от граждан 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T14:38+0400

2023-03-09T14:38+0400

2023-03-09T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Специальную следственную службу Грузии поступило 22 сообщения о возможном превышении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов и фактах получения повреждений на акции протеста у здания парламента Грузии на Руставели. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В административном порядке задержаны 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. Как отмечено в заявлении ведомства, сообщения поступили от граждан, журналистов, неправительственных организаций и аппарата Народного защитника Грузии. В Специальной следственной службе ведется расследование по факту возможного превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны отдельных сотрудников министерства внутренних дел в отношении участников акции 7 и 8 марта. В рамках текущего расследования проводятся и планируются соответствующие следственные и процессуальные действия, отмечено в заявлении. Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?>>"Специальная следственная служба принимает все необходимые меры для обеспечения объективного расследования", – отмечено в заявлении. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно принятому в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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