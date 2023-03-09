https://sputnik-georgia.ru/20230309/politsiya-prevysila-silu-protiv-demonstrantov-v-tbilisi-nachato-rassledovanie-275632270.html
Полиция превысила силу против демонстрантов в Тбилиси? Начато расследование
Полиция превысила силу против демонстрантов в Тбилиси? Начато расследование
Следственные органы обещали объективно отреагировать на все жалобы, поступившие от граждан 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T14:38+0400
2023-03-09T14:38+0400
2023-03-09T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Специальную следственную службу Грузии поступило 22 сообщения о возможном превышении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов и фактах получения повреждений на акции протеста у здания парламента Грузии на Руставели. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В административном порядке задержаны 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских. Как отмечено в заявлении ведомства, сообщения поступили от граждан, журналистов, неправительственных организаций и аппарата Народного защитника Грузии. В Специальной следственной службе ведется расследование по факту возможного превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны отдельных сотрудников министерства внутренних дел в отношении участников акции 7 и 8 марта. В рамках текущего расследования проводятся и планируются соответствующие следственные и процессуальные действия, отмечено в заявлении. Кто дал "зеленый свет" на переворот в Грузии?>>"Специальная следственная служба принимает все необходимые меры для обеспечения объективного расследования", – отмечено в заявлении. На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. Резонансная инициатива Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Согласно принятому в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона. В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, сша, специальная следственная служба, совет европы
грузия, новости, происшествия, тбилиси, сша, специальная следственная служба, совет европы
Полиция превысила силу против демонстрантов в Тбилиси? Начато расследование
14:38 09.03.2023 (обновлено: 15:38 09.03.2023)
Следственные органы обещали объективно отреагировать на все жалобы, поступившие от граждан
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. В Специальную следственную службу Грузии поступило 22 сообщения о возможном превышении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов и фактах получения повреждений на акции протеста у здания парламента Грузии на Руставели.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В административном порядке задержаны 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.
Как отмечено в заявлении ведомства, сообщения поступили от граждан, журналистов, неправительственных организаций и аппарата Народного защитника Грузии.
"Служба осуществляет правовое реагирование на каждое поступившее сообщение, а также изучает отдельные случаи возможного превышения силы при задержании протестующих, показанные на видеоматериалах, транслируемых СМИ", – говорится в заявлении службы.
В Специальной следственной службе ведется расследование по факту возможного превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны отдельных сотрудников министерства внутренних дел в отношении участников акции 7 и 8 марта.
В рамках текущего расследования проводятся и планируются соответствующие следственные и процессуальные действия, отмечено в заявлении.
"Специальная следственная служба принимает все необходимые меры для обеспечения объективного расследования", – отмечено в заявлении.
На последних двух акциях мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Резонансная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно принятому в первом чтении законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.