https://sputnik-georgia.ru/20230309/protesty-v-tbilisi-mvd-soobschilo-o-133-zaderzhannykh-275611329.html

Протесты в Тбилиси: МВД сообщило о 133 задержанных

Протесты в Тбилиси: МВД сообщило о 133 задержанных

За минувшие сутки в заключении оказались 66 демонстрантов 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T09:13+0400

2023-03-09T09:13+0400

2023-03-09T10:22+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

акции

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275602518_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af68babce065c89fdea03be2e3716771.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. МВД Грузии сообщило о задержании 133 человек в ходе акций протестов, прошедших в центре Тбилиси 7-8 марта из-за скандальных законопроектов об "иноагентах".В ведомстве уточняют, что за минувшие сутки в административном порядке были задержаны 66 человек по статьям мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции. Венецианская комиссия подтвердила получение грузинских законопроектов об иноагентах>>В результате насильственных действий протестующих около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени, подчеркнуто в заявлении.Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста>>Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста