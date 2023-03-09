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Протесты в Тбилиси: МВД сообщило о 133 задержанных
Протесты в Тбилиси: МВД сообщило о 133 задержанных
За минувшие сутки в заключении оказались 66 демонстрантов 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T09:13+0400
2023-03-09T09:13+0400
2023-03-09T10:22+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. МВД Грузии сообщило о задержании 133 человек в ходе акций протестов, прошедших в центре Тбилиси 7-8 марта из-за скандальных законопроектов об "иноагентах".В ведомстве уточняют, что за минувшие сутки в административном порядке были задержаны 66 человек по статьям мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции. Венецианская комиссия подтвердила получение грузинских законопроектов об иноагентах>>В результате насильственных действий протестующих около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени, подчеркнуто в заявлении.Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста>>Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
грузия, происшествия, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
Протесты в Тбилиси: МВД сообщило о 133 задержанных
09:13 09.03.2023 (обновлено: 10:22 09.03.2023)
За минувшие сутки в заключении оказались 66 демонстрантов
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. МВД Грузии сообщило о задержании 133 человек в ходе акций протестов, прошедших в центре Тбилиси 7-8 марта из-за скандальных законопроектов об "иноагентах".
В ведомстве уточняют, что за минувшие сутки в административном порядке были задержаны 66 человек по статьям мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.
В результате насильственных действий протестующих около 10 сотрудников МВД получили ранения различной степени, подчеркнуто в заявлении.
"Несмотря на предупреждение министерства внутренних дел, действия участников акции вышли за нормы выражения свободы слова и мирного собрания. Они не следовали законным требованиям правоохранителей",- сказано в заявлении.
Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.
Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.
Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда протест принял агрессивный характер: демонстранты окружили парламент, ломали стекла законодательного органа, витрины магазинов, сжигали автомобили и кидали "коктейли Молотова" в полицейских. В ответ правоохранители примени слезоточивый газ и водометы.