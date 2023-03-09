https://sputnik-georgia.ru/20230309/sami-navyazali-sami-otozvali--politolog-o-skandalnom-zakonoproekte-v-gruzii-275648952.html

"Сами навязали, сами отозвали" – политолог о скандальном законопроекте в Грузии

"Сами навязали, сами отозвали" – политолог о скандальном законопроекте в Грузии

Политолог прокомментировал решение властей Грузии отозвать законопроекты об "иноагентах" 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T22:22+0400

2023-03-09T22:22+0400

2023-03-09T22:56+0400

грузия

новости

политика

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Правительство Грузии проявило свою слабость, отозвав ранее принятый в парламенте законопроект об "иноагентах", считает руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Отзыв закона об иноагентах", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта об "иноагентах" – общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО. Тогда как противники законопроекта в один голос заявляли, что их принятие является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. По мнению политолога, закон об "иноагентах" не был нужен Грузии, так как он не включал в себя никаких ограничений для неправительственных организаций, которые попадали под этот закон, а, соответственно, он был бессмысленным, считает эксперт. "В этом законопроекте были только "понты", мол, это иностранный агент, давайте поместим их в один реестр, чтобы все могли ознакомиться с их финансированием… Это было лишь "кокетство", – сказал Рцхиладзе. Говоря о том, почему оппозиционные силы решили не прекращать акции протеста, несмотря на отзыв закона об иноагентах, Рцхиладзе заявил, что, "почувствовав себя на коне", теперь эти люди будут пытаться "навязывать властям свои взгляды" и по другим вопросам. Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД>>"Они требуют пленарное заседание, чтобы депутаты по команде нажали на красные кнопочки и провалили закон об "иноагентах". Это своеобразное унижение, так как никто у депутатов, как у личностей, не спрашивает мнения, хотят ли они нажимать красную кнопку… Оппозиция почувствовала свою силу и хочет продолжить навязывать свои взгляды и по другим вопросам", – сказал Рцхиладзе. Теперь ожидается проведение пленарного заседания, где члены парламента "провалят" ранее поддержанный ими законопроект, который вывел на улицы тысячи людей и стал причиной массовых ночных беспорядков в центре Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах