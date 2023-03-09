https://sputnik-georgia.ru/20230309/vlasti-gruzii-otozvali-zakonoproekt-ob-inoagentakh-275612122.html

Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах

"Машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение, считают авторы проекта 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T10:12+0400

2023-03-09T10:12+0400

2023-03-09T10:45+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта- Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах.Об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".В заявлении отмечено, что принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как "машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение. В заявлении подчеркнуто, что радикальные силы смогли ввязать молодых людей в противозаконные действия. Правящая партия поблагодарила правоохранителей, которая достояно ответила на насильственные действия демонстрантов."Больше всего мы должны беречь мир, спокойствие и экономическое развитие в нашей стране, также, как и продвижение Грузии на пути европейской интеграции. Соответственно, необходимо, чтобы энергия каждого нашего гражданина была потрачена не на противостояние, а на правильное развитие страны", - говорится в заявлении. Спецназ при поддержке водометов освободил проспект Руставели – видео>>После того, как утихнет эмоциональный фон, члены правящей партии намерены лучше разъяснить обществу, чему служит этот законопроект и почему важно обеспечение прозрачности иностранного влияния в стране. Для этого представители власти начнут встречи с населением и "расскажут жителям правду о каждой детали вопроса". Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которой выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи - демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.Резонансная инициативаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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