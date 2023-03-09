https://sputnik-georgia.ru/20230309/vlasti-gruzii-otozvali-zakonoproekt-ob-inoagentakh-275612122.html
Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах
Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах
"Машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение, считают авторы проекта 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T10:12+0400
2023-03-09T10:12+0400
2023-03-09T10:45+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта- Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах.Об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".В заявлении отмечено, что принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как "машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение. В заявлении подчеркнуто, что радикальные силы смогли ввязать молодых людей в противозаконные действия. Правящая партия поблагодарила правоохранителей, которая достояно ответила на насильственные действия демонстрантов."Больше всего мы должны беречь мир, спокойствие и экономическое развитие в нашей стране, также, как и продвижение Грузии на пути европейской интеграции. Соответственно, необходимо, чтобы энергия каждого нашего гражданина была потрачена не на противостояние, а на правильное развитие страны", - говорится в заявлении. Спецназ при поддержке водометов освободил проспект Руставели – видео>>После того, как утихнет эмоциональный фон, члены правящей партии намерены лучше разъяснить обществу, чему служит этот законопроект и почему важно обеспечение прозрачности иностранного влияния в стране. Для этого представители власти начнут встречи с населением и "расскажут жителям правду о каждой детали вопроса". Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которой выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи - демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.Резонансная инициативаПравящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.В грузинском законе об "иноагентах" нет санкций в отличие от американского – депутат>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузинская мечта, грузия, политика, сша, совет европы, оон, европа, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста, разгоны акций протеста, акция протеста
Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах
10:12 09.03.2023 (обновлено: 10:45 09.03.2023)
Дополняется
"Машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение, считают авторы проекта
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта- Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать из парламента страны скандальный законопроект об иноагентах.
Об этом говорится в совместном заявлении правящей команды, парламентского большинства, а также инициатора законопроекта - общественного движения "Сила народа".
В заявлении отмечено, что принятый законопроект вызвал в обществе противоречивые мнения, так как "машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввела определенную часть общества в заблуждение.
"Законопроекту присвоили фальшивый ярлык "русского закона", а его принятие в первом слушании представили как то, что страна свернула с европейского курса... Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение, безусловно, без всякого уговора отозвать поддержанный нами законопроект", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркнуто, что радикальные силы смогли ввязать молодых людей в противозаконные действия. Правящая партия поблагодарила правоохранителей, которая достояно ответила на насильственные действия демонстрантов.
"Больше всего мы должны беречь мир, спокойствие и экономическое развитие в нашей стране, также, как и продвижение Грузии на пути европейской интеграции. Соответственно, необходимо, чтобы энергия каждого нашего гражданина была потрачена не на противостояние, а на правильное развитие страны", - говорится в заявлении.
После того, как утихнет эмоциональный фон, члены правящей партии намерены лучше разъяснить обществу, чему служит этот законопроект и почему важно обеспечение прозрачности иностранного влияния в стране. Для этого представители власти начнут встречи с населением и "расскажут жителям правду о каждой детали вопроса".
"Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит идти с достоинством к Европе, что является принципиальным выбором грузинского общества", - говорится в заявлении.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которой выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи - демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
За два дня протестов в административном порядке задержали 133 человека, пострадали несколько десятков полицейских.
Резонансная инициатива
Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение "Сила народа", настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроектов является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Согласно утвержденному законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Парламент Грузии в ближайшее время планировал рассмотреть американскую версию закона.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.