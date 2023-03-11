https://sputnik-georgia.ru/20230311/tragediya-v-parke-vake-v-tbilisi-sud-gotov-rassmotret-delo-po-suschestvu-275696264.html
Трагедия в парке Ваке в Тбилиси: суд готов рассмотреть дело по существу
Трагедия в парке Ваке в Тбилиси: суд готов рассмотреть дело по существу
Суд завершил предварительные слушания 10 марта, на которых рассматривался вопрос допуска улик по делу со стороны защиты и обвинения 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T11:15+0400
2023-03-11T11:15+0400
2023-03-11T11:15+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Рассмотрение дела о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке по существу в Тбилисском городском суде начнется 23 марта В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны 11 человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Суд завершил предварительные слушания 10 марта, на которых рассматривался вопрос допуска улик по делу со стороны защиты и обвинения. Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме >>Сторона обвинения утверждает, что их достаточно для доказательства вины всех проходящих по делу. Детали дела По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы. Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения >>Экспертизы установили, что поддельный проект, который представил директор "Гринсервис+" в городскую службу мэрии, был некачественным, так как не соответствовал правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования. Кроме того, по данным следствия, если бы работы проводились по первоначальному проекту и кабели двигателей насосов не были размещены в бассейне фонтана, утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей не было бы. Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда >>Экспертизы также подтвердили, что "Гринсервис+" выполнил работы на центральном фонтане некачественно, что не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья человека. В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, кабельные линии не были проложены в трубах с соответствующей защитой. Кроме того, не было установлено реле, которое обеспечивало бы автоматическое отключение источника питания в случае утечки электроэнергии, а также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Трагедия в парке Ваке в Тбилиси: суд готов рассмотреть дело по существу
Суд завершил предварительные слушания 10 марта, на которых рассматривался вопрос допуска улик по делу со стороны защиты и обвинения
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Рассмотрение дела о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке по существу в Тбилисском городском суде начнется 23 марта
В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны 11 человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
Суд завершил предварительные слушания 10 марта, на которых рассматривался вопрос допуска улик по делу со стороны защиты и обвинения.
Сторона обвинения утверждает, что их достаточно для доказательства вины всех проходящих по делу.
Детали дела
По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.
Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.
Экспертизы установили, что поддельный проект, который представил директор "Гринсервис+" в городскую службу мэрии, был некачественным, так как не соответствовал правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования.
Кроме того, по данным следствия, если бы работы проводились по первоначальному проекту и кабели двигателей насосов не были размещены в бассейне фонтана, утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей не было бы.
Экспертизы также подтвердили, что "Гринсервис+" выполнил работы на центральном фонтане некачественно, что не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья человека. В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, кабельные линии не были проложены в трубах с соответствующей защитой.
Кроме того, не было установлено реле, которое обеспечивало бы автоматическое отключение источника питания в случае утечки электроэнергии, а также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса.