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https://sputnik-georgia.ru/20230312/lidery-natsdvizheniya-edut-v-strastbur-govorit-o-saakashvili-275716936.html
Лидеры "Нацдвижения" едут в Страсбург говорить о Саакашвили
Лидеры "Нацдвижения" едут в Страсбург говорить о Саакашвили
Лидер ЕНД уверен, что без освобождения Саакашвили Грузия не сможет получить статус страны-кандидата в ЕС 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T16:35+0400
2023-03-12T16:52+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
леван хабеишвили
европарламент
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили и член партии Георгий Чаладзе в понедельник отправятся в Страсбург, где проведут официальные встречи, связанные с состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель партии Леван Хабеишвили. Визит оппозиционеров в Страсбург будет связан с ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его состоянием здоровья. В "Едином национальном движении" уверены, что без освобождения Саакашвили Грузия не сможет получить статус страны-кандидата в ЕС. По словам Хабеишвили, в резолюции Евросоюза было четко сказано, что экс-президент Саакашвили является жертвой вендетты Бидзины Иванишвили. Европарламент 577 голосами принял резолюцию о ситуации вокруг находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Европарламентарии призвали правительство Грузии освободить Саакашвили. Депутаты Европарламента выражают "сильную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили". Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента &gt;&gt;Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? &gt;&gt;С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, леван хабеишвили, европарламент, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, леван хабеишвили, европарламент, тбилисский городской суд

Лидеры "Нацдвижения" едут в Страсбург говорить о Саакашвили

16:35 12.03.2023 (обновлено: 16:52 12.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerЛеван Хабеишвили
Леван Хабеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Лидер ЕНД уверен, что без освобождения Саакашвили Грузия не сможет получить статус страны-кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили и член партии Георгий Чаладзе в понедельник отправятся в Страсбург, где проведут официальные встречи, связанные с состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель партии Леван Хабеишвили.
Визит оппозиционеров в Страсбург будет связан с ситуацией вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его состоянием здоровья. В "Едином национальном движении" уверены, что без освобождения Саакашвили Грузия не сможет получить статус страны-кандидата в ЕС.

"Поэтому в условиях, когда цивилизованный мир наблюдает за нашей страной через большую лупу, для того, чтобы Грузия осенью получила статус кандидата в члены ЕС, важнее всего выполнить те условия и оговорки, которые есть у наших партнеров. Завтра наши представители во главе с Петре Цискаришвили и Георгием Чаладзе отправятся в Страсбург, где пройдут официальные встречи", – сказал Хабеишвили журналистам.

По словам Хабеишвили, в резолюции Евросоюза было четко сказано, что экс-президент Саакашвили является жертвой вендетты Бидзины Иванишвили.
Европарламент 577 голосами принял резолюцию о ситуации вокруг находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Европарламентарии призвали правительство Грузии освободить Саакашвили. Депутаты Европарламента выражают "сильную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили".
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента >>
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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