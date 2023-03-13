https://sputnik-georgia.ru/20230313/agentstvo-konkurentsii-ob-issledovanii-kratkosrochnogo-podorozhaniya-lekarstv-v-gruzii-275749529.html

Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии

Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии

Агентство получило разъяснения от фармкомпаний относительно повышения цен на лекарства, заявил глава ведомства 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T20:17+0400

2023-03-13T20:17+0400

2023-03-13T20:31+0400

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здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В случае начала исследования факта подорожания медикаментов в Грузии Национальное агентство конкуренции сообщит об этом общественности, заявил глава Агентства Ираклий Леквинадзе. Ранее Минздрав Грузии обвинил часть фармкомпаний в искусственном повышении цен на лекарства, импортируемые из Турции, после задействования механизма референтных цен. Министр назвал это "заговором холдингов" и обещал строгое реагирование со стороны государства. В Ассоциации фармацевтических компаний заявили, что пока идет адаптация рынка и компании соблюдают закон, а в конкретном случае повышение цен связано с увеличением закупочной цены. Как заявил Леквинадзе, Агентство получило разъяснения от фармкомпаний относительно повышения цен на лекарства. По его словам, коммуникация с компаниями в этом направлении продолжается. "Холдинги распадутся" - глава Минздрава о ситуации на фармрынке Грузии >>По словам главы Агентства, одновременно произошло подорожание самых востребованных и доступных медикаментов, импортируемых из Турции, что является печальным и неожиданным фактом. Кроме того, Леквинадзе пояснил, какие факторы могут стать основанием для начала исследования. "Основой для начала исследования является практически момент одновременного роста цен. Интересно, было ли это связано с определенными техническими и объективными обстоятельствами", – сказал Леквинадзе. По его словам, если на рынке лекарств, где произошло повышение цен, и на рынке их заменителей будут доминирующие компании, то в таком случае вопрос можно рассматривать как установление завышенной цены для потребителя. "Заговор холдингов" – глава Минздрава Грузии о скандале с ценами на лекарства>>"Вопрос холдинговых групп является одним из важных. В частности, речь идет о том, что на сегодняшний день мы имеем высокую концентрацию на рынке группы крупных холдингов – доля трех холдинговых групп составляет до 80%, что означает процент группового доминирования", – сказал Леквинадзе. Леквинадзе напомнил о мониторинговом отчете Агентства, в котором говорилось, что сегодняшние холдинговые группы в той системе, которая была до прошлого года, до начала системных реформ, были ориентированы на продажу собственного производства или собственного импортного и во многих случаях дорогого лекарственного средства с высокой маржей. После системных реформ, таких как генерические рецепты, электронные рецепты, введение стандартов качества, холдинговые группы продолжат работу в этой данности. В конце февраля был зафиксирован значительный рост цен на определенные лекарства, завезенные из Турции. В Минздраве назвали это согласованным действием фармкомпаний. В ведомстве уверены, что это обусловлено тем, что несколько холдингов доминируют на фармрынке страны. В Минздраве отметили, что четыре фармкомпании владеют больше чем 90% рынка страны и, следовательно, у них есть возможность установить любую цену, ввести любые ограничения и даже вызвать дефицит того или иного продукта. Глава Минздрава обещал довести до конца начатую реформу и благодаря изменениям покончить с заговором нескольких компаний, чтобы те больше не смогли влиять на ситуацию на рынке. Вопрос цен на медикаменты Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Позже список лекарств, которых коснутся референтные цены, расширится. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Агентство конкуренции: вопрос с завышенными ценами на медикаменты в Грузии решен>>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, цены, агентство конкуренции грузии, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии