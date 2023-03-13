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"Решение было безальтернативным" – Кобахидзе об отзыве законопроектов об иноагентах

"Решение было безальтернативным" – Кобахидзе об отзыве законопроектов об иноагентах

Нынешние власти никогда не пытаются переломить настрой общественности, подчеркнул Кобахидзе 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T13:23+0400

2023-03-13T13:23+0400

2023-03-13T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Решение об отзыве резонансных законопроектов об иноагентах было безальтернативным, таким образом власти Грузии позаботились о мире и спокойствии в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После двух дней протеста в Тбилиси 7-8 марта парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.В ходе акций в Тбилиси мирный протест приобретал агрессивные формы: протестующие ломали стекла здания парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В ответ против демонстрантов использовали слезоточивый газ и водометы.По его словам, нынешние власти никогда не пытаются переломить даже тот настрой общественности, который может быть основан на ложной информации."Мы увидели, что определенные силы жестко пользовались создавшейся ситуацией, в том числе подвергали опасности молодежь, людей и мы не хотели, чтобы этот процесс так продолжался. Мы позаботились о людях, о мире и спокойствии", – отметил Кобахидзе. Премьер Грузии: отзыв законопроектов об "иноагентах" был правильным решением>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти >>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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