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"Решение было безальтернативным" – Кобахидзе об отзыве законопроектов об иноагентах
"Решение было безальтернативным" – Кобахидзе об отзыве законопроектов об иноагентах
Нынешние власти никогда не пытаются переломить настрой общественности, подчеркнул Кобахидзе 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T13:23+0400
2023-03-13T13:23+0400
2023-03-13T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Решение об отзыве резонансных законопроектов об иноагентах было безальтернативным, таким образом власти Грузии позаботились о мире и спокойствии в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После двух дней протеста в Тбилиси 7-8 марта парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.В ходе акций в Тбилиси мирный протест приобретал агрессивные формы: протестующие ломали стекла здания парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В ответ против демонстрантов использовали слезоточивый газ и водометы.По его словам, нынешние власти никогда не пытаются переломить даже тот настрой общественности, который может быть основан на ложной информации."Мы увидели, что определенные силы жестко пользовались создавшейся ситуацией, в том числе подвергали опасности молодежь, людей и мы не хотели, чтобы этот процесс так продолжался. Мы позаботились о людях, о мире и спокойствии", – отметил Кобахидзе. Премьер Грузии: отзыв законопроектов об "иноагентах" был правильным решением>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Экс-президент Грузии не хочет революции, но выступает за смену власти >>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, совет европы
грузия, политика, новости, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, совет европы
"Решение было безальтернативным" – Кобахидзе об отзыве законопроектов об иноагентах
13:23 13.03.2023 (обновлено: 14:19 13.03.2023)
Нынешние власти никогда не пытаются переломить настрой общественности, подчеркнул Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Решение об отзыве резонансных законопроектов об иноагентах было безальтернативным, таким образом власти Грузии позаботились о мире и спокойствии в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
После двух дней протеста в Тбилиси 7-8 марта парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.
В ходе акций в Тбилиси мирный протест приобретал агрессивные формы: протестующие ломали стекла здания парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В ответ против демонстрантов использовали слезоточивый газ и водометы.
"Думаю, что решение было абсолютно безальтернативным, несмотря на политическую тяжесть, которую она имела для нас. Но наш принцип – гуманность", – заявил Кобахидзе в эфире Певрого канала.
По его словам, нынешние власти никогда не пытаются переломить даже тот настрой общественности, который может быть основан на ложной информации.
"Мы увидели, что определенные силы жестко пользовались создавшейся ситуацией, в том числе подвергали опасности молодежь, людей и мы не хотели, чтобы этот процесс так продолжался. Мы позаботились о людях, о мире и спокойствии", – отметил Кобахидзе.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.