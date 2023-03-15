https://sputnik-georgia.ru/20230315/zaklyuchenie-venetsianskoy-komissii-protivopolozhno-utverzhdeniyam-oppozitsii----deputat--275813231.html

Заключение Венецианской комиссии противоположно утверждениям оппозиции – депутат

Заключение Венецианской комиссии противоположно утверждениям оппозиции – депутат

Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T14:27+0400

2023-03-15T14:27+0400

2023-03-15T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заключения Венецианской комиссии по судебной реформе и проекту закона "О деолигархизации" фактически противоположны тому, что утверждала оппозиция, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Накануне Венецианская комиссия направила заключение со своими замечаниями по поводу законопроекта "О деолигархизации", принятого парламентом в двух чтениях. А также по поправкам в закон "Об общих судах". Деолигархизация и обеспечение независимой, подотчетной и беспристрастной судебной системы является частью 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. "Содержание заключения Венецианской комиссия фактически противоположно тому, о чем все это время твердила радикальная оппозиция. Соответственно, сейчас выяснятся их последующие шаги и то, есть ли у них реально интерес выполнить эти пункты, или они хотят как-то подставить Грузии подножку на пути евроинтеграции", – заявил Ионатамишвили. Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что законодательный орган страны обсудит рекомендации консультативного органа по конституционному праву, Венецианской комиссии, как по судебной реформе и поправкам в закон "Об общих судах", так и по проекту закона "О деолигархизации". В заключении отмечено, что Венецианская комиссия поддерживает стремление борьбы Грузии с олигархами, но видит противоречия проекта закона "О деолигархизации" с Европейской конвенцией по правам человека. При этом отмечено, что Венецианская комиссия в этом вопросе выступает за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах>>Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Судебная реформа Согласно заключению Венецианская комиссия подтверждает важность независимой, беспристрастной и хорошо функционирующей судебной системы. Венецианская комиссия отмечает, что до сих не рассмотрены ключевые рекомендации, разработанные ранее: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции; ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их согласия и другие вопросы. Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах">>Комиссия также рекомендует пересмотреть порядок отстранения судей за счет уточнения оснований для отстранения, увеличения срока обжалования этого решения и сохранения заработной платы на период отстранения; ограничить основания для дисциплинарной ответственности судей, связанные с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражения мнения. Как указано в заключении, Комиссия считает проект положений, регулирующих доступ к судебным решениям, положительным, но рекомендует сократить и упростить этот процесс и обеспечить доступ к предыдущим и будущим решениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венецианская комиссия, грузинская мечта