https://sputnik-georgia.ru/20230317/forum-biznesmenov-gruzii-i-oae-startoval-v-tbilisi-275876448.html

Форум бизнесменов Грузии и ОАЭ стартовал в Тбилиси

Форум бизнесменов Грузии и ОАЭ стартовал в Тбилиси

Подтвержден визит президента Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию в этом году, заявил министр 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T18:12+0400

2023-03-17T18:12+0400

2023-03-17T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузинские бизнесмены проводят переговоры с потенциальными инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках бизнес-форума в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В мероприятии активно участвуют и грузинские предприниматели, которые обсуждают с партнерами важные вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами. По информации Минэкономики Грузии, арабские бизнесмены в основном заинтересованы сферами агросектора, логистики, ритейла и др. Министр выразил надежду, что Грузия получит инвестиции от эмиратов в сферах недвижимости, транспорта, инфраструктуры, развития производства. Также в своем выступлении Давиташвили рассказал об успешных торгово-экономических отношениях между странами и перспективах дальнейшего роста и развития текущей динамики в различных сферах. "Экономические отношения между нашими странами динамично развиваются в последние годы, 2022 год был особенно успешным — товарооборот превысил 400 миллионов долларов. Я думаю, что 2023 год будет намного более интенсивным", – заявил министр, отметив, что для Грузии очень важно и сотрудничество с ОАЭ в сфере туризма. Грузия и ОАЭ обсудили перспективы экономического сотрудничества >>Как отметил министр, успешным торгово-экономическим отношениям между двумя странами способствует стратегическое соглашение об экономическом сотрудничестве, что, в свою очередь, важно с точки зрения тесных отношений между лидерами двух стран. "Уже подтвержден визит президента Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию в этом году, что даст дополнительный стимул бизнесу для углубления экономических связей", – сообщил Давиташвили. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, оаэ, экономика, леван давиташвили