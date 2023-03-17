https://sputnik-georgia.ru/20230317/gruziya-i-oae-obsudili-perspektivy-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-275868284.html

Грузия и ОАЭ обсудили перспективы экономического сотрудничества

Грузия и ОАЭ обсудили перспективы экономического сотрудничества

Соглашение о свободной торговле с ОАЭ поможет выйти Грузии на 10-миллионный рынок 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T13:38+0400

2023-03-17T13:38+0400

2023-03-17T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Основные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами министры двух стран обсудили в Тбилиси, сообщили в пресс-службе министерства экономики Грузии. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль-Зейуди, прибывшим рабочим визитом в Грузию. На встрече была подчеркнута важность подписания соглашения о свободной торговле между странами, которое будет охватывать торговлю товарами, таможенное администрирование и стимулирование торговли, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы. Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле>> Отмечалось, что в двусторонней торговле между Грузией и ОАЭ наблюдается возрастающая динамика – в январе 2023 года экспорт увеличился на 132%, а за 2022 год – на 51%. Реализация соглашения окажет положительное влияние на динамику торговли и дополнительно откроет путь грузинским производителям на 10-миллионный рынок ОАЭ, было отмечено на встрече. В разговоре также были затронуты вопросы углубления сотрудничества в туристической, инвестиционной и других сферах. Министры двух стран в Тбилиси открыли двусторонний бизнес-форум, запланировано подписание совместное заявления о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле, которые ведутся с 15 марта в Тбилиси. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре>>Первый раунд переговоров состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси, а второй – в декабре 2022 года в Дубае. Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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