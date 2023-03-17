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Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре
Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре
В выставке участвуют 52 страны и более 650 местных и международных компаний 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T12:13+0400
2023-03-17T12:49+0400
экономика
грузия
новости
персидский залив
отар шамугия
катар
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. На Международной сельскохозяйственной выставке Agriteq 2023 в Катаре представили свою продукцию четырнадцать грузинских компаний, сообщили в Минсельхозе Грузии. Agriteq – одна из крупнейших международных выставок в регионе Персидского залива, привлекающая до 20 тысячи посетителей. Участие в выставке является важной возможностью для продвижения грузинской продукции, роста экспорта в Катар и страны Персидского залива в целом. "В последние годы в странах Персидского залива растет интерес к грузинской сельскохозяйственной продукции. Соответственно, важно, чтобы для поддержки наших фермеров активно продолжались такие мероприятия", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, который принял участие в открытии выставки вместе с грузинской делегацией.Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле&gt;&gt; Около стенда Грузии Шамугия принял катарских министров и послов различных стран, а также вместе с членами грузинской делегации он посетил стенды участников выставки, в том числе Катара, и встретился с официальными лицами. "Наша цель – максимально повысить узнаваемость грузинской сельхозпродукции на мировом рынке, сделать ее востребованной, что, в свою очередь, позволит неуклонно расти показателям экспорта", – сказал Шамугия. Министр отметил, что Грузия и страны Персидского залива имеют значительный потенциал для развития торговых отношений, который необходимо развивать и, следовательно, товарооборот между странами должен увеличиваться. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле &gt;&gt;На грузинском стенде выставки Agriteq представлены грузинские грецкие орехи, черника, вода, сухофрукты и сублимированные фрукты, охлажденное мясо ягненка, мед и органические соки. Продукция полностью соответствует международным стандартам. Как отметили в ведомстве, большинство грузинских компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ Агентства развития села. В этом году в выставке Agriteq принимают участие 52 страны и более 650 местных и международных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе.Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, персидский залив, отар шамугия , катар
экономика, грузия, новости, персидский залив, отар шамугия , катар

Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре

12:13 17.03.2023 (обновлено: 12:49 17.03.2023)
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAСтенд Грузии на выставке Agriteq
Стенд Грузии на выставке Agriteq - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2023
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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В выставке участвуют 52 страны и более 650 местных и международных компаний
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. На Международной сельскохозяйственной выставке Agriteq 2023 в Катаре представили свою продукцию четырнадцать грузинских компаний, сообщили в Минсельхозе Грузии.
Agriteq – одна из крупнейших международных выставок в регионе Персидского залива, привлекающая до 20 тысячи посетителей. Участие в выставке является важной возможностью для продвижения грузинской продукции, роста экспорта в Катар и страны Персидского залива в целом.
"В последние годы в странах Персидского залива растет интерес к грузинской сельскохозяйственной продукции. Соответственно, важно, чтобы для поддержки наших фермеров активно продолжались такие мероприятия", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, который принял участие в открытии выставки вместе с грузинской делегацией.
Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле>>
Около стенда Грузии Шамугия принял катарских министров и послов различных стран, а также вместе с членами грузинской делегации он посетил стенды участников выставки, в том числе Катара, и встретился с официальными лицами.
"Наша цель – максимально повысить узнаваемость грузинской сельхозпродукции на мировом рынке, сделать ее востребованной, что, в свою очередь, позволит неуклонно расти показателям экспорта", – сказал Шамугия.
Министр отметил, что Грузия и страны Персидского залива имеют значительный потенциал для развития торговых отношений, который необходимо развивать и, следовательно, товарооборот между странами должен увеличиваться.
Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>
На грузинском стенде выставки Agriteq представлены грузинские грецкие орехи, черника, вода, сухофрукты и сублимированные фрукты, охлажденное мясо ягненка, мед и органические соки. Продукция полностью соответствует международным стандартам.
Как отметили в ведомстве, большинство грузинских компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ Агентства развития села.
В этом году в выставке Agriteq принимают участие 52 страны и более 650 местных и международных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе.
Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году.
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