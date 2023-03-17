https://sputnik-georgia.ru/20230317/gruzinskuyu-selkhoz-produktsiyu-predstavili-na-vystavke-v-katare-275864921.html
Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре
Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре
В выставке участвуют 52 страны и более 650 местных и международных компаний 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T12:13+0400
2023-03-17T12:13+0400
2023-03-17T12:49+0400
экономика
грузия
новости
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отар шамугия
катар
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. На Международной сельскохозяйственной выставке Agriteq 2023 в Катаре представили свою продукцию четырнадцать грузинских компаний, сообщили в Минсельхозе Грузии. Agriteq – одна из крупнейших международных выставок в регионе Персидского залива, привлекающая до 20 тысячи посетителей. Участие в выставке является важной возможностью для продвижения грузинской продукции, роста экспорта в Катар и страны Персидского залива в целом. "В последние годы в странах Персидского залива растет интерес к грузинской сельскохозяйственной продукции. Соответственно, важно, чтобы для поддержки наших фермеров активно продолжались такие мероприятия", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, который принял участие в открытии выставки вместе с грузинской делегацией.Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле>> Около стенда Грузии Шамугия принял катарских министров и послов различных стран, а также вместе с членами грузинской делегации он посетил стенды участников выставки, в том числе Катара, и встретился с официальными лицами. "Наша цель – максимально повысить узнаваемость грузинской сельхозпродукции на мировом рынке, сделать ее востребованной, что, в свою очередь, позволит неуклонно расти показателям экспорта", – сказал Шамугия. Министр отметил, что Грузия и страны Персидского залива имеют значительный потенциал для развития торговых отношений, который необходимо развивать и, следовательно, товарооборот между странами должен увеличиваться. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>На грузинском стенде выставки Agriteq представлены грузинские грецкие орехи, черника, вода, сухофрукты и сублимированные фрукты, охлажденное мясо ягненка, мед и органические соки. Продукция полностью соответствует международным стандартам. Как отметили в ведомстве, большинство грузинских компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ Агентства развития села. В этом году в выставке Agriteq принимают участие 52 страны и более 650 местных и международных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе.Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, персидский залив, отар шамугия , катар
экономика, грузия, новости, персидский залив, отар шамугия , катар
Грузинскую сельхозпродукцию представили на выставке в Катаре
12:13 17.03.2023 (обновлено: 12:49 17.03.2023)
В выставке участвуют 52 страны и более 650 местных и международных компаний
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. На Международной сельскохозяйственной выставке Agriteq 2023 в Катаре представили свою продукцию четырнадцать грузинских компаний, сообщили в Минсельхозе Грузии.
Agriteq – одна из крупнейших международных выставок в регионе Персидского залива, привлекающая до 20 тысячи посетителей. Участие в выставке является важной возможностью для продвижения грузинской продукции, роста экспорта в Катар и страны Персидского залива в целом.
"В последние годы в странах Персидского залива растет интерес к грузинской сельскохозяйственной продукции. Соответственно, важно, чтобы для поддержки наших фермеров активно продолжались такие мероприятия", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия, который принял участие в открытии выставки вместе с грузинской делегацией.
Около стенда Грузии Шамугия принял катарских министров и послов различных стран, а также вместе с членами грузинской делегации он посетил стенды участников выставки, в том числе Катара, и встретился с официальными лицами.
"Наша цель – максимально повысить узнаваемость грузинской сельхозпродукции на мировом рынке, сделать ее востребованной, что, в свою очередь, позволит неуклонно расти показателям экспорта", – сказал Шамугия.
Министр отметил, что Грузия и страны Персидского залива имеют значительный потенциал для развития торговых отношений, который необходимо развивать и, следовательно, товарооборот между странами должен увеличиваться.
На грузинском стенде выставки Agriteq представлены грузинские грецкие орехи, черника, вода, сухофрукты и сублимированные фрукты, охлажденное мясо ягненка, мед и органические соки. Продукция полностью соответствует международным стандартам.
Как отметили в ведомстве, большинство грузинских компаний, участвующих в выставке, являются бенефициарами государственных программ Агентства развития села.
В этом году в выставке Agriteq принимают участие 52 страны и более 650 местных и международных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе.
Товарооборот между Грузией и ОАЭ в 2022 году составил 314 миллионов долларов, что на 108,8% больше, чем в 2021 году.