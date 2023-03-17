https://sputnik-georgia.ru/20230317/my-prinyali-pravilnoe-reshenie---kaladze-o-skandalnykh-zakonoproektakh-275863826.html

"Мы приняли правильное решение" – Каладзе о скандальных законопроектах

"Мы приняли правильное решение" – Каладзе о скандальных законопроектах

Законопроект об "иноагентах" стал поводом для многотысячных акций в Тбилиси, переросших в беспорядки и столкновения с полицией 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T11:34+0400

2023-03-17T11:34+0400

2023-03-17T11:50+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

политика

каха каладзе

грузинская мечта

тбилиси

новости

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Власти Грузии приняли правильное решение, отозвав законопроекты об "иноагентах" из парламента, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. После двух дней протеста в Тбилиси 7-8 марта парламент Грузии провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали."Решение, которое мы приняли, было правильным. Никакой законопроект и никакое решение, никакая политическая игра не стоит того, чтобы кто-то кому-то противостоял. Мы сделаем все для того, чтобы ни у кого даже волос с головы не упал", – заявил Каладзе в передаче "Имеди LIVE".Для нас важно сохранить мир, стабильность и экономическое развитие страны, отметил он.Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Кроме того, генсек правящей партии отметил, что вопреки мнению оппозиции и значительной части общественности, законопроект, который был инициирован "Силой народа", не был похож на российский. "Я и тогда говорил и сейчас повторю – этот законопроект не имел ничего общего с российским. Это была целенаправленная кампания, которую совместно запланировали как внутренние, так и внешние силы, навешав ярлык, что он был якобы российским", – заявил Каладзе. Каладзе напомнил, что парламенту было представлено два законопроекта – один был аналогом американского, а второй "чисто грузинской, смягченной" версией, поскольку закон, действующий в США, является жестким в определенной мере и противоречит правам человека. Ажиотаж вокруг законопроектов Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможна только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям. Карасин и Захарова прокомментировали заявление Борреля о законе об "иноагентах" в Грузии>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки, и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров>>В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, каха каладзе, грузинская мечта, тбилиси, новости