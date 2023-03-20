https://sputnik-georgia.ru/20230320/kto-i-s-kakoy-tselyu-pooschryaet-polyarizatsiyu-v-gruzii---sila-naroda-sdelala-zayavlenie-275924491.html

Кто и с какой целью поощряет поляризацию в Грузии – "Сила народа" сделала заявление

Кто и с какой целью поощряет поляризацию в Грузии – "Сила народа" сделала заявление

В "Силе народа" привели примеры того, как США и ЕС вносят раздор в грузинское общество 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T12:25+0400

2023-03-20T12:25+0400

2023-03-20T12:40+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

грузия

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сша

грузия - ес

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. "Глобальная партия войны", то есть "Единое национальное движение", использует официальные структуры США и Евросоюза для достижения своих целей в Грузии, в том числе для поляризации, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Деполяризация – одно из главных условий для вступления Грузии в ЕС, входит в число 12 рекомендаций, которые должна выполнить страна для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Авторы заявления напоминают общественности несколько "сухих фактов". К примеру, о финансировании со стороны США и ЕС таких "экстремистских группировок", как гражданское движение "Стыдно", оппозиционной партии "Дроа", "Клуба Франклина" и т. д. Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны">>"То есть они прямо и нагло финансируют поляризацию. Когда ты говоришь, что стране, в которой есть поляризация, не можешь дать статус кандидата (на вступление в ЕС – ред.), и при этом финансируешь поляризацию, очевидно, что статус кандидата, как сказал один коллега, используют как червячка на крючке", – отмечено в заявлении. США и ЕС финансируют "либеральный фашизм" как главный инструмент разжигания поляризации в стране, и, опасаясь, что закон о прозрачности неправительственных организаций мог разоблачить финансирование поляризации и либерального фашизма, организовывают протест против этого закона с помощью агентуры, отмечают авторы заявления. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта, "Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси>>Как отмечено в заявлении, особую поддержку они выражают "Единому национальному движению" и другим партиям, устраивающим поляризацию. По словам авторов заявления, почти во всех американских и европейских структурах двери открыты для таких политиков, которые отличаются своей агрессивной риторикой. Авторы заявления также напоминают, что они несправедливо не дают Грузии статус кандидата и открыто поддерживают митинги, основанные на этой несправедливости по отношению к правительству, требуя отставки правительства, выводя на сцену наиболее щедро финансируемые НПО. По словам авторов заявления, это лишь неполный перечень поляризующих действий "партии глобальной войны", которые она осуществляет через американские и европейские официальные структуры. "Какой цели служат постоянные попытки поляризовать и ослабить государство, мы доверим сделать вывод общественности. В любом случае мы должны задать себе вопрос: не является ли украинизация Грузии, то есть открытие второго фронта в Грузии, той главной целью, на которую направлена искусственная поляризация грузинской политики?", – говорится в заявлении. Что это было? Российский эксперт о протестах в Грузии >>Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, сша, грузия - ес, общественное движение "сила народа"