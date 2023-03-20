https://sputnik-georgia.ru/20230320/obschie-tseli-i-plany-na-buduschee--glava-parlamenta-serbii-provel-peregovory-v-gruzii-275945588.html

Общие цели и планы на будущее – глава парламента Сербии провел переговоры в Грузии

Общие цели и планы на будущее – глава парламента Сербии провел переговоры в Грузии

Глава законодательного органа Сербии находится в Грузии с визитом 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T17:39+0400

2023-03-20T17:39+0400

2023-03-20T17:49+0400

политика

грузия

новости

сербия

шалва папуашвили

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/14/275945383_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_68920437d9045527916cf0a4b905de30.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Растущую динамику отношений между Грузией и Сербией, а также общее стремление стать полноправным членом Евросоюза обсудили на встрече премьер-министр Ираклий Гарибашвили с председателем скупщины (парламента) Сербии Владимиром Орличем. Глава сербского законодательного органа вместе с делегацией находится в Грузии с официальным визитом. Как отмечено в сообщении на сайте администрации правительства, на встрече с премьером стороны отметили важность дальнейшего углубления существующих экономических связей между двумя странами. Здесь же положительно оценили растущий объем торговли. "На встрече в администрации правительства также было отмечено, что Грузию и Сербию объединяет общее стремление – полноправное членство в Евросоюзе. Кроме того, было подчеркнуто, что две страны эффективно сотрудничают в этом направлении как в двустороннем, так и в региональном форматах", – говорится в сообщении. Грузия планирует запустить прямые рейсы с Сербией>>Сотрудничество между странами по вопросам вступления в ЕС председатель скупщины также обсудил со своим грузинским коллегой Шалвой Папуашвили. "Было отмечено, что Сербия является одной из первых стран, с которой Грузия начала двусторонний диалог по вопросам ЕС и подписала меморандум об укреплении сотрудничества по вопросам, связанных с ЕС", – говорится в сообщении на сайте парламента Грузии. Кроме того, стороны подчеркнули укрепление парламентских связей, в том числе групп дружбы и отраслевых комитетов. Председатель парламента проинформировал своего коллегу о прогрессе, достигнутом Грузией в плане выполнения рекомендаций ЕС, и предоставил информацию о планах на будущее. "Сербия уже десятилетие ведет переговоры о вступлении в Евросоюз, и нам очень важно поделиться этим опытом. На встрече мы выразили готовность поддерживать друг друга на международном уровне, чтобы облегчить процесс евроинтеграции наших стран", – заявил Папуашвили на совместной пресс-конференции. Орлич поблагодарил Папуашвили за гостеприимство и отметил, что одной из основных целей визита является углубление двусторонних отношений и активизация сотрудничества. По его словам, Сербия полностью поддерживает европейские устремления Грузии. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе>>"Уверен, что реформы, над которыми вы работаете, увенчаются успехом. Ваш прогресс на европейском пути будет адекватно оценен Евросоюзом, и вы станете полноправным членом Евросоюза. На этом пути всегда можно безоговорочно рассчитывать на поддержку Сербии", – заявил Орлич. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сербия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сербия, шалва папуашвили, еврокомиссия