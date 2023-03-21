https://sputnik-georgia.ru/20230321/gruziya-i-egipet-dogovorilis-razvivat-ekonomicheskie-svyazi-275987726.html
Грузия и Египет договорились развивать экономические связи
Грузия и Египет договорились развивать экономические связи
Бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления деловых связей 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T20:49+0400
2023-03-21T20:49+0400
2023-03-21T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия и Египет подписали меморандум, направленный на поощрение сотрудничества сторон в сфере инвестиций и развитие двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Меморандум о взаимопонимании между Генеральным агентством инвестиций и свободных зон Египта (GAFI) и агентством "Производи в Грузии" Минэкономики Грузии был подписан в ходе грузино-египетского бизнес-форума в Каире. Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили принял участие в церемонии открытия бизнес-форума в столице Египта. Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне >>Глава Минэкономики выразил надежду, что бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления экономических и деловых связей. По информации Давиташвили, приток капитала из Египта, превышающий 96 миллионов долларов, был реализован в таких секторах, как строительство, транспорт, недвижимость и др. В своей приветственной речи министр обратил внимание на экономические тенденции Грузии и сказал, что страна продемонстрировала двузначный экономический рост в 2021-2022 годах и по прогнозу Международного валютного фонда в Грузии в 2023-2027 годах будет более высокий экономический рост. Форум бизнесменов Грузии и ОАЭ стартовал в Тбилиси >>Давиташвили также рассказал об успехах в различных секторах экономики, а также об инфраструктурных проектах регионального значения, в том числе о стратегическом значении глубоководного порта Анаклия и проектах Черноморского энергокабеля. Грузия и Египет установили дипотношения 11 мая 1992 года. Страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, медицинской, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, египет, экономика, леван давиташвили, бизнес-форум
грузия, новости, египет, экономика, леван давиташвили, бизнес-форум
Грузия и Египет договорились развивать экономические связи
Бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления деловых связей
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия и Египет подписали меморандум, направленный на поощрение сотрудничества сторон в сфере инвестиций и развитие двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Меморандум о взаимопонимании между Генеральным агентством инвестиций и свободных зон Египта (GAFI) и агентством "Производи в Грузии" Минэкономики Грузии был подписан в ходе грузино-египетского бизнес-форума в Каире.
Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили принял участие в церемонии открытия бизнес-форума в столице Египта.
Глава Минэкономики выразил надежду, что бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления экономических и деловых связей.
По информации Давиташвили, приток капитала из Египта, превышающий 96 миллионов долларов, был реализован в таких секторах, как строительство, транспорт, недвижимость и др.
В своей приветственной речи министр обратил внимание на экономические тенденции Грузии и сказал, что страна продемонстрировала двузначный экономический рост в 2021-2022 годах и по прогнозу Международного валютного фонда в Грузии в 2023-2027 годах будет более высокий экономический рост.
Давиташвили также рассказал об успехах в различных секторах экономики, а также об инфраструктурных проектах регионального значения, в том числе о стратегическом значении глубоководного порта Анаклия и проектах Черноморского энергокабеля.
Грузия и Египет установили дипотношения 11 мая 1992 года. Страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, медицинской, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.