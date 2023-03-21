https://sputnik-georgia.ru/20230321/gruziya-i-egipet-dogovorilis-razvivat-ekonomicheskie-svyazi-275987726.html

Грузия и Египет договорились развивать экономические связи

Грузия и Египет договорились развивать экономические связи

Бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления деловых связей 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T20:49+0400

2023-03-21T20:49+0400

2023-03-21T20:49+0400

грузия

новости

египет

экономика

леван давиташвили

бизнес-форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/15/275987210_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_5177d5bf1dd5f8be9e2fa9d10d2f675a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия и Египет подписали меморандум, направленный на поощрение сотрудничества сторон в сфере инвестиций и развитие двусторонних экономических отношений, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Меморандум о взаимопонимании между Генеральным агентством инвестиций и свободных зон Египта (GAFI) и агентством "Производи в Грузии" Минэкономики Грузии был подписан в ходе грузино-египетского бизнес-форума в Каире. Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили принял участие в церемонии открытия бизнес-форума в столице Египта. Первый Грузинский инвестиционный форум прошел в Лондоне >>Глава Минэкономики выразил надежду, что бизнес-форум Грузия-Египет станет примером успешного сотрудничества двух стран и дополнительной площадкой для дальнейшего углубления экономических и деловых связей. По информации Давиташвили, приток капитала из Египта, превышающий 96 миллионов долларов, был реализован в таких секторах, как строительство, транспорт, недвижимость и др. В своей приветственной речи министр обратил внимание на экономические тенденции Грузии и сказал, что страна продемонстрировала двузначный экономический рост в 2021-2022 годах и по прогнозу Международного валютного фонда в Грузии в 2023-2027 годах будет более высокий экономический рост. Форум бизнесменов Грузии и ОАЭ стартовал в Тбилиси >>Давиташвили также рассказал об успехах в различных секторах экономики, а также об инфраструктурных проектах регионального значения, в том числе о стратегическом значении глубоководного порта Анаклия и проектах Черноморского энергокабеля. Грузия и Египет установили дипотношения 11 мая 1992 года. Страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной, медицинской, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

египет

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, египет, экономика, леван давиташвили, бизнес-форум