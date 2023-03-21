https://sputnik-georgia.ru/20230321/napravlennyy-vzryv-ili-zachem-mechte-ponadobilos-pugat-gruzinskuyu-obschestvennost-275991149.html

"Направленный взрыв", или Зачем "Мечте" понадобилось пугать грузинскую общественность

"Направленный взрыв", или Зачем "Мечте" понадобилось пугать грузинскую общественность

Ситуация со злополучным "законом об иноагентах", вроде бы, временно улеглась, но колумниста Sputnik, как и большинство политологов и экспертов, до сих пор... 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T22:27+0400

2023-03-21T22:27+0400

2023-03-21T22:56+0400

грузия

аналитика

обзоры

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

бидзина иванишвили

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Роковые события в Тбилиси 7-9 марта, когда судьба страны трое суток была покрыта мглою, отдалившись во времени, легче поддаются непредвзятому объективному анализу. И, естественно, у общественности рождается все больше вопросов на этот счет. Ключевой – зачем? Зачем понадобилось правящей партии обострять противостояние со своими обанкротившимися и без того оппонентами? Непонятно, чего добивается "Мечта", признает политолог Игорь Квеселава. Действительно, что за неотложная необходимость возникла в законе, где сам термин "иностранные агенты" в политическом контексте не мог не вызвать крайне отрицательную реакцию грузинского общества?! Почти все специалисты осторожно и деликатно предсказывали ее. Мало кто верил, что партия власти пойдет до конца и поддержит в первом чтении внесенную в парламент инициативу. Дело в том, что с "иностранными агентами", "изменниками", "предателями" связаны далеко не лучшие воспоминания нашего общества. Причем как в "светлую" пору строительства социализма, так и в эпоху первых решительных шагов в сторону европейского пути. Это во многом дает понять, почему дальнейшие действия правящей команды были восприняты всеми отнюдь не как желание внести ясность в финансирование неправительственного сектора, а как попытку его подавить. "Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси >>И если часть граждан – подавляющую – это возмутило и подтолкнуло к уличному протесту, то у другой – не столь многочисленной – вызывало, как вскоре выяснилось, яростное одобрение. Дошло до публичного сожжения перед зданием парламента европейской символики – флага Евросоюза. Впрочем, нам важно другое. Обе реакции подтверждают, что направленность документа и его возможные политические последствия грузинское общество толкует однозначно, независимо от позиций и взглядов. То есть его обсуждение неминуемо должно было привести к эмоциональному взрыву и углублению поляризации, чем не преминула бы воспользоваться радикальная оппозиция. Как-то не хочется допускать, что лидеры "Мечты", в силу некомпетентности или завышенной самооценки, не допускали подобного развития процессов. Но тогда получается, что их обострение преследовало конкретную цель или было ставкой ва-банк в какой-то рискованной игре. Вариантов много: политологам и любителям подковерных заговоров открылся широкий простор для воображения. Рассмотрим те, которых пресса касается реже других. Чем не версия, что новый закон не в меньшей, а, возможно, и в большей степени ставил целью усмирить непокорные СМИ? Контроль за финансированием медиа энергично фигурировал в проекте. Язык не повернется назвать, скажем, наши ведущие телекомпании объективными и независимыми. Но не надо забывать, что истоки демократии кроются именно в многообразии мнений и свободе их толковать и оспаривать. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? В принципе, не надо исключать и того, что протест мог понадобиться "Мечте", чтобы реанимировать почти полностью растерявшее рейтинг "Национальное движение". Как говорится, подыграть ему. Зачем? – удивленно окрутят пальцем у виска большинство читателей. Между тем все очень просто. Избирательная концепция правящей партии опирается на ущербную, но эффективную формулу: "голосуем за лучшее из худшего". Окончательно себя диcкредитировав, "Нацдвижение" перестанет в нее вписываться. Останется "худшее", и непонятно, как на это отреагирует поставленный в тупик избиратель. Существует и более солидная, с точки зрения современных политтехнологий, версия. Некоторые эксперты полагают, что "Грузинская мечта" прорабатывает комбинации, чтобы переместиться на позицию в центре политического балансирования. После прихода к власти основатель партии Бидзина Иванишвили, помнится, категорически заявил, что середины быть вообще не должно. Но теперь ситуация в корне поменялась. Выделение депутатов "Силы народа" аналитики рассматривают как попытку сменить "Мечту" в роли противовеса "Нацдвижению". По их мнению, правящая партия задумала комбинацию, позволяющую ей к выборам 2024 года высвободить для себя центр политического поля. Дескать, заняв популярную сегодня позицию нейтральной "третьей силы" и введя в заблуждение избирателя, партия рассчитывает остаться у власти на очередные пять лет. Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси >>Впрочем, чтобы сдвинуться к центру, большинству как минимум следовало с шумом провалить законопроект "Силы народа". Но то ли до подобного изощренного сценария в партии на самом деле не додумались, то ли не хватило выдержки. "Мечта" проект, увы, не завалила и довела ситуацию до массовых уличных протестов. Более того, даже пойдя на попятный, лидеры ее не перестали огрызаться. Аргументы обычные: фейк-машина и ложные ярлыки сформировали у граждан ошибочное мнение. Партии пришлось отступить, дабы разрядить конфликт. Между тем подобная двойственность подстегнуло радикальные группы консерваторов. В итоге флаг Евросоюза не сожгли. Повлияют ли последние тбилисские события на присвоение Грузии кандидатского статуса? Эксперт Сандро Твалчрелидзе уверен, что статус нам теперь гарантирован. Во-первых, грузинское общество продемонстрировало, что оно готово решительно (возможно, даже с избытком) отстаивать демократические завоевания. А во-вторых, и в Грузии, и в Европе, похоже, осознали, как опасны и во что могут вылиться такого рода игры. Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023 >>Версии, вопросы… Почему-то прессу, граждан, экспертов крайне волнует, чей закон лег в основу документа об "иноагентах" – российский или американский? Мы привыкли во всем подражать другим, и мало кто из политиков был готов посмотреть в корень: а нужен ли был этот законопроект нам самим, в нашей собственной жизни? Зато к этому оказалось готово общество. Впервые народ безо всяких партий, по собственной инициативе и воле пресек как антидемократические намерения, так и попытку очередного государственного переворота. Оппозиция всеми силами старалась повернуть протест в русло своих интересов. Однако протестующие, ядро которых составляла молодежь, за ней не пошли и слова на акции не дали. Тенденция, создающая качественно новые условия и возможности для изменения и улучшения общественно-политического спектра страны. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, аналитика, обзоры, грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, бидзина иванишвили