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Власти Грузии должны заботиться о людях с синдромом Дауна – Гарибашвили

Власти Грузии должны заботиться о людях с синдромом Дауна – Гарибашвили

Правительство Грузии заботится о создании равноправной среды, подчеркнул политик 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T12:17+0400

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2023-03-21T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии обязано заботиться о людях с синдромом Дауна и создавать для них особые условия, говорится в обращении премьер-министра Ираклия Гарибашвили, посвященном Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) отмечается 21 марта. По словам Гарибашвили, в этот день весь цивилизованный мир еще раз заявляет, что уважает право любого человека жить и развиваться в равноправной и достойной среде. Премьер-министр отметил, что обязанностью государства является заботиться о правах лиц с синдромом Дауна, об их здоровье и развитии. "Правительство всегда поддержит, поощрит и встанет во главе инициатив, направленных на физическое и интеллектуальное развитие лиц с синдромом Дауна", – подчеркнул Гарибашвили. В связи с этим днем обращение распространил и министр образования и науки Георгий Амилахвари. По его словам, девизом этого дня в 2023 году является "Вместе с нами, а не для нас". Он означает создание равноправной среды, где все смогут реализовать свои возможности. "Именно создание здоровой и комфортной образовательной среды для учеников со специальными нуждами и ограниченными возможностями является главным приоритетом нашей команды, и в этом направлении мы продолжим работу", – заявил Амилахвари. Большие победы маленьких аутят>>Амилахвари выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям удастся создать свободную, равноправную и мирную среду, где все люди смогут полноценно интегрироваться в общество. Генеральная Ассамблея постановила, что этот День будет отмечаться 21 марта каждый год, начиная с 2012 года. Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется лишняя хромосома – трисомия (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46. Число и месяц Всемирного дня людей с синдромом Дауна символически отражают природу его возникновения. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21-й хромосоме (поэтому и 21 марта). Невозможно представить: как "солнечный мальчик" покорил конькобежный спорт>>Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома. По данным ООН, это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, наличия или отсутствия вредных привычек, цвета кожи, национальности. Мальчики и девочки с синдромом Дауна появляются на свет с одинаковой частотой, их родители имеют обычный набор хромосом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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