https://sputnik-georgia.ru/20230323/saakashvili-mogut-vernut-v-tyuremnuyu-kameru-276044413.html

Саакашвили могут вернуть в тюремную камеру?

Саакашвили могут вернуть в тюремную камеру?

В клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T14:21+0400

2023-03-23T14:21+0400

2023-03-23T14:25+0400

грузия

новости

общество

украина

тбилиси

одесская область

михаил саакашвили

шалва хачапуридзе

леван иоселиани

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275096123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8c8c297c9e17308dbec9c296a3687f22.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, не исключает, что ее сына могут вернуть из больничной палаты гражданской клиники "Вивамеди" в тюремную камеру. Клиника "Вивамеди" приняла решение обратиться в медицинскую службу пенитенциарных учреждений с просьбой рассмотреть целесообразность пребывания Саакашвили в стенах медучреждения из-за его отказа проходить лечение. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. Врачи клиники неоднократно заявляли, что стабильно тяжелое состояние Саакашвили вызвано несоблюдением им рекомендаций врачей по поводу калорийности потребляемой пищи. По словам адвоката экс-президента Шалвы Хачапуридзе, заявление клиники было абсолютно неожиданным и непонятным для Саакашвили. "Он (Саакашвили – ред.) сказал, что не отказывается ни от какой процедуры. Если есть какое-то предложение о лечении, он на все соглашается… Одним словом, сторона защиты ничего не знает о его переводе. Он ждет, что его переведут. Говорит, что ничего не исключено", – заявил Хачапуридзе. Европейские друзья Саакашвили должны извиниться перед народом Грузии – Папуашвили>>Адвокат также требует реагирования Народного защитника Грузии Левана Иоселиани на заявление клиники. "Народный защитник взял обязанность перед парламентом защищать права заключенных… Поэтому пусть омбудсмен придет и разберется, что происходит в связи с этой темой. Это его право и обязанность", – отметил Хачапуридзе. Между тем в клинике заявляют, что экс-президент отказывается от лечения, а насильно лечить Саакашвили не позволяет врачебная этика. При этом в клинике отмечают, что нахождение Саакашвили в клинике уже ставит под удар саму клинику. Что с Саакашвили В министерстве юстиции и руководстве клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

одесская область

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, леван иоселиани, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили