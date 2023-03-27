https://sputnik-georgia.ru/20230327/bogatye-tozhe-imeyut-pravo-zanimatsya-politikoy-v-gruzii--oppozitsioner-276152206.html

Богатые тоже имеют право заниматься политикой в Грузии – оппозиционер

Богатые тоже имеют право заниматься политикой в Грузии – оппозиционер

Парламент Грузии возобновляет рассмотрение законопроекта "О деолигархизации", в котором Венецианская комиссия увидела риски нарушения прав человека 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T15:36+0400

2023-03-27T15:36+0400

2023-03-27T15:36+0400

политика

грузия

новости

венецианская комиссия

совет европы

парламент грузии

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Права человека на участие в грузинской политике не должны быть ограничены только из-за того, что он владеет крупными финансами или имуществом, заявил депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. На прошлой неделе стало известно, что проект закона "О деолигархизации" вновь будет рассмотрен во втором чтении, чтобы в нем были учтены рекомендации Венецианской комиссии. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы увидел в нынешней версии законопроекта риски нарушения Европейской конвенции по правам человека. Оппозиционер считает, что принятием нового закона не добиться деолигархизации, что является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, вопрос можно решить расширением роли судей присяжных в ходе судебной реформы."Эта тема является лучшим выходом в данной политической среде", – отметил Раквиашвили. Парламент Грузии вновь рассмотрит проект закона "О деолигархизации" во втором чтении>>Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс.В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей.Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними.Борьба с олигархами: как в Грузии собираются решать проблему>>Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза.Коротко о законопроектеСогласно проекту нового закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венецианская комиссия, совет европы, парламент грузии, партия "гирчи"