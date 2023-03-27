https://sputnik-georgia.ru/20230327/kogda-v-gruzii-smogut-otmenit-limit-finansirovaniya-lecheniya-onkopatsientov-276170105.html

Когда в Грузии смогут отменить лимит финансирования лечения онкопациентов?

Когда в Грузии смогут отменить лимит финансирования лечения онкопациентов?

Начаты переговоры с производителями онколекарств с целью заключения с ними контракта и приобретения препаратов со значительной скидкой, заявил министр 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T23:36+0400

2023-03-27T23:36+0400

2023-03-28T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Вскоре онкологические препараты будут поступать в Грузию напрямую от производителя, что позволит решить проблемы, связанные с лимитом финансирования лечения онкологических заболеваний, вплоть до полной отмены лимита, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили в эфире Первого канала. На сегодняшний день государство выделяет 25 тысяч лари (около 9,7 тысячи долларов) в год на лечение онкопациентов. По информации министра, начаты переговоры с производителями онколекарств с целью заключения с ними контракта и приобретения препаратов со значительной скидкой. "Производителей этих препаратов около десяти, и нам приходится договариваться индивидуально, напрямую с заводами, крупными производителями", – сказал министр. По его словам, существует до 80 наименований лекарственных средств, и в течение года министерство тратит в этом направлении около 90 миллионов лари. Минздрав Грузии планирует снять лимит финансирования лечения онкопациентов >>Кроме того, по информации министра, сегодня на рынке находится около семи тысяч лекарств, находящихся в обращении, из которых на первом этапе референтные цены установлены на 1,1 тысячи медикаментов. В основном это лекарства хронического типа, большую часть которых Минздрав финансирует для более чем 300 тысяч граждан с разными лимитами в течение года. Как заявил Азарашвили, с введением референтных цен на эти 1,1 тыс. лекарств, их стоимость снизилась на 40%, что, в свою очередь, позволило ведомству увеличить охват. Если до этого у человека лимит кончался в течение нескольких месяцев, сейчас ведомство может полностью профинансировать медикаменты хронических нужд в течение года. Ранее в министерстве заявили, что фармацевтические компании в Грузии искусственно повысили цены на лекарства для лечения онкологических заболеваний аж в три-четыре раза. Речь идет о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. Государство усилит контроль над фармрынком Грузии – Минздрав>>С 2023 года государство начало устанавливать референтные цены на медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Министерство здравоохранения запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, лечение онкозаболеваний, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии