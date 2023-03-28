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В "Грузинской мечте" назвали заявление президента Грузии лицемерным

В "Грузинской мечте" назвали заявление президента Грузии лицемерным

Накануне Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию в поощрении насилия над женщинами 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T11:48+0400

2023-03-28T11:48+0400

2023-03-28T12:26+0400

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ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили лицемерное – она уже давно потеряла объективную позицию, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Зурабишвили накануне вступилась за бывшую журналистку Татию Самхарадзе, которая несколько лет назад была признана жертвой сексуального притеснения, и обвинила власти в поощрении насилия над женщинами. Скандал разгорелся после того, как Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя Post TV Шалвы Рамишвили, которого в 2018 году суд признал виновным. Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами>>Вслед за Самхарадзе аналогичные обвинения озвучили еще четыре женщины. Не все поверили в их искренность, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Они осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили. По словам депутата, насилие, особенно над женщинами, недопустимо, и поэтому грузинские власти приняли соответствующую законодательную базу. В Грузии очевиден значительный прогресс в плане защиты прав женщин, особенно в случае насилия над ними, отметил он."Что касается того, как фактами насилия в отношении женщин иногда манипулируют и используют в политических целях - я не знаю подробностей этого дела, но я вижу, что вопрос, связанный с человеком, в данном случае с женщиной, обычно используется политически", - заявил Кадагишвили.Ситуация вокруг СамхарадзеНакануне Зурабишвили заявила, что правящая сила Грузии, с одной стороны, хвастается выполнением той части 12 рекомендаций Евросоюза, которая касается прав женщин и гендера, а с другой – поощряет виновного. Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв>>Президент подчеркнула, что некоторые люди, в том числе те, "у кого есть претензия быть публичным лицом", прибегли к "постыдной насмешке" над вероятными жертвами, чтобы оправдать то, что нельзя оправдывать. Президент сделала заявление вскоре после того, как к ней за помощью обратилась сама журналистка Самхарадзе. По словам Самхарадзе, у ее дома дежурит съемочная группа проправительственного телеканала Post TV и не дает ей покоя. Журналист этого телеканала Натия Беридзе, которая утверждает, что Самхарадзе лгунья, заявила, что никакой съемочной группы у дома Самхарадзе нет, приходил лишь один журналист, чтобы задать вопрос, и вскоре ушел. Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы на Post TV. Самхарадзе написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка Post TV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Журналистку грузинского телеканала вызвали в Специальную следственную службу>>Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора Post TV. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва рамишвили, грузинская мечта, давид кезерашвили, ираклий кадагишвили