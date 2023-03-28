https://sputnik-georgia.ru/20230328/zaschita-prav-zhenschin-ili-kampaniya-protiv-telekanala-chto-stoit-za-skandalom-s-postv-276187222.html

Защита прав женщин или кампания против телеканала? Что стоит за скандалом вокруг POSTV

Защита прав женщин или кампания против телеканала? Что стоит за скандалом вокруг POSTV

Телекомпанию POSTV обвиняют в преследовании в прошлом телеведущей Татии Самхарадзе 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T15:29+0400

2023-03-28T15:29+0400

2023-03-28T16:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Кампания против телеканала POSTV не имеет ничего общего с защитой прав женщин – она носит чисто политический характер и направлена на уничтожение СМИ, неприемлемого для неолиберальных групп, говорится в заявлении телекомпании. Телеканал оказался в центре внимание после того, как бывшая журналистка Татия Самхарадзе вновь подняла тему сексуального притеснения со стороны известного телеведущего и руководителя POSTV Шалвы Рамишвили. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили вступилась за Самхарадзе, которая несколько лет назад была признана жертвой сексуального притеснения со стороны Рамишвили, и обвинила власти в поощрении насилия над женщинами. Партией войны представители правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами>>Как отмечено в заявлении, в своем брифинге президент говорила о недопустимости насилия в отношении женщин и даже не упомянула факт насилия над женщиной-журналистом POSTV Натией Беридзе со стороны члена политсовета самой крупной оппозиционной партии – Дмитрия Чиковани, который также является братом супруги экс-министр обороны Грузии и основателем оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили. В заявлении также указано, что об этом факте молчат как организации по защите прав женщин, так и посольства дружественных стран. "Это опасный прецедент двойных стандартов и избирательности, который не обеспечивает защиту прав женщин, а наоборот, еще больше стигматизирует и сегрегирует женщин", – отмечено в заявлении телеканала. Как отмечено в заявлении, что касается "конспиративной встречи" Чиковани и Самхарадзе, в интересы телеканала никогда не входили их личные отношения. Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв>>"Сейчас повторяется кампания по "интронизации" Татии Самхарадзе в качестве жертвы, на этот раз на основании мотива притеснения со стороны журналисток POSTV, пытающихся таким образом запугать нас и помешать нам задать вопрос: чем занималась Татия Самхарадзе с правой рукой Кезерашвили в квартире последнего три дня и две ночи", – говорится в заявлении. При этом в заявление отмечено, что во время работы на месте журналисты POSTV не нарушали закон. Ситуация с Самхарадзе Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы на POSTV. Она написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка POSTV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили Ираклий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора POSTV. Самхарадзе утверждает, что у ее дома дежурит съемочная группа проправительственного телеканала POSTV и не дает ей покоя. Беридзе утверждает, что Самхарадзе лгунья и никакой съемочной группы у ее дома нет, а приходил лишь один журналист, чтобы задать вопрос, и вскоре ушел.Чиковани против POSTV Между тем Чиковани и его адвокат Бека Басилая планируют обратиться в Генеральную прокуратуру и в министерство внутренних дел Грузии. Их главная претензия к телеканалу POSTV – ложный донос. Инцидент произошел 24 марта после того, как Беридзе позвонила в Службу "112" и заявила, что Чиковани якобы похитил Самхарадзе и незаконно удерживает ее у себя дома. На место прибыли два экипажа полиции и провели дома у Чиковани обыск, однако, как утверждают оппозиционные СМИ, не нашли никаких доказательств. По версии POSTV, девушку нашли спрятанной в шкафу.В Грузии расследуют нападение на журналистку Post TV>>"У меня обязательно будет правовое реагирование в связи с провокационным инцидентом в моем доме 24-25 марта. Я проконсультировался с моим адвокатом, и мы будем подавать иск в Генеральную прокуратуру и в МВД против POSTV", – заявил Чиковани на брифинге. Заявление сделал и адвокат Бека Басилая, который попросил реагирования МВД в связи с указанным фактом. "Это была попытка незаконного нарушения права собственности на квартиру, а самое главное, мы увидели ложный донос, когда Диму Чиковани обвинили в совершении тягчайшего преступления, будто бы он похитил человека, а затем осуществлял насилие. Существенно были нарушены права Димы Чиковани", – заявил Басилая. Накануне Зурабишвили заявила, что правящая сила Грузии, с одной стороны, хвастается выполнением той части 12 рекомендаций Евросоюза, которая касается прав женщин и гендера, а с другой – поощряет виновного. Президент подчеркнула, что некоторые люди, в том числе те, "у кого есть претензия быть публичным лицом", прибегли к "постыдной насмешке" над вероятными жертвами, чтобы оправдать то, что нельзя оправдывать. Президент сделала заявление вскоре после того, как к ней за помощью обратилась сама журналистка Самхарадзе.В ответ на это депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили сказал, что заявление президента Грузии лицемерное и она давно утратила объективную позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва рамишвили, давид кезерашвили, грузинская мечта