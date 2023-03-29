https://sputnik-georgia.ru/20230329/direktor-postv-ramishvili-stal-obektom-orkestrovannoy-ataki--lider-gruzinskoy-mechty-276239230.html

Директор POSTV Рамишвили стал объектом оркестрованной атаки – лидер "Грузинской мечты"

Директор POSTV Рамишвили стал объектом оркестрованной атаки – лидер "Грузинской мечты"

Кобахидзе подчеркнул, что оппозиция недовольна высокими рейтингами телеканала POSTV 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T20:38+0400

2023-03-29T20:38+0400

2023-03-29T20:38+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Против известного телеведущего и руководителя телеканала POSTV Шалвы Рамишвили ведется политически мотивированная оркестрованная атака, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В середине марта бывшая журналистка Татия Самхарадзе, которая в 2018 году выиграла суд против Рамишвили по делу о сексуальном притеснении, вновь подняла эту тему. После этого аналогичные обвинения в адрес Рамишвили озвучили еще четыре женщины. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти Грузии в поощрении насилия над женщинами.При этом он отметил, что безусловно осуждает насилие в отношении женщин.По словам Кобахидзе, POSTV занял третье место в рейтингах, опередив все оппозиционные телеканалы, и именно это не нравится оппозиции. "Исходя из этого была спланирована политическая кампания против Шалвы Рамишвили, который является лицом POSTV. Это политический мотив", – подчеркнул Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" отметил, что кампанию против Рамишвили спланировал экс-министр обороны Давид Кезерашвили, который является основателем оппозиционного телеканала "Формула". Сексуальное притеснение в Грузии: омбудсмен вступился за предполагаемых жертв>>"Пусть Кезерашвили смотрит за своими преступлениями и за своим телевидением...", – сказал Кобахидзе. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что Кезерашвили является олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией "Единое национальное движение". На вопрос журналиста, смог ли Кезерашвили подкупить столько женщин, Кобахидзе ответил: "Когда у тебя столько денег, то можешь управлять таким количеством женщин". Ранее заявление распространил сам проправительственный телеканал POSTV. В нем говорится, что кампания против POSTV не имеет ничего общего с защитой прав женщин – она носит чисто политический характер и направлена на уничтожение СМИ, неприемлемого для неолиберальных групп.Страсти вокруг РамишвилиБывшая журналистка Татия Самхарадзе привлекла к себе внимание постом в соцсети, где говорилось об опасности работы на POSTV. Она написала, что директор телеканала Рамишвили заманивал к себе молодых соискательниц работы и потом прибегал к сексуальному притеснению. Вскоре за директора вступилась журналистка POSTV Натия Беридзе. Она обвинила Самхарадзе во лжи и опубликовала на своей странице в соцсети видео, где та танцует вместе с Рамишвили. Защита прав женщин или кампания против телеканала? Что стоит за скандалом вокруг POSTV>>Более того, Беридзе заявила, что за кампанией против Рамишвили стоит Кезерашвили. Беридзе утверждает, что брат супруги Кезерашвили, который также является членом политсовета самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", Дмитрий Чиковани пообещал Самхарадзе деньги за запуск кампании по очернению директора POSTV. Вся эта ситуация вокруг Рамишвили превратилась в настоящий скандал после того, как о сексуальном притеснении с его стороны заговорили еще четыре женщины. Но в их искренность поверили не все, в том числе некоторые представители парламентского большинства. Эти депутаты осудили насилие и притеснение женщин в целом, но при этом отметили, что происходящее сейчас похоже на кампанию по очернению Рамишвили.На этом фоне очень резкое заявление в адрес правящей команды сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, власти не отмежевываются от насилия даже словесно, а наоборот, поощряют насильника и тем самым повторно осуществляют насилие над жертвой. "Вам должно быть стыдно!" – заявила Зурабишвили.Президент Грузии обвинила власти в поощрении насилия над женщинами>>В ответ на это в правящей "Грузинской мечте" заявили, что она уже давно потеряла объективную позицию и что ее заявление было лицемерным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва рамишвили, ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, грузинская мечта, pos tv