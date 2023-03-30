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https://sputnik-georgia.ru/20230330/krasnye-linii-dlya-gen-z--o-chem-gromko-zayavila-gruzinskaya-molodezh-276266927.html
"Красные линии" для Gen Z – о чем громко заявила грузинская молодежь
"Красные линии" для Gen Z – о чем громко заявила грузинская молодежь
Одной из неожиданных особенностей акций протеста против принятия "закона об иноагентах" стало активное участие в них больших масс молодежи и студентов. По... 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T21:25+0400
2023-03-30T21:25+0400
грузия
аналитика
общество
политика
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
колумнисты
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Вы слыхали о поколении Z, или, как его обозначают, Gen Z? Признаюсь, термин до недавнего дня оставался вне поля моего внимания. Когда после недавних акций протеста на Руставели мне пришлось искать его толкование в Интернете, стало ясно, почему. Наши пути с этими молодыми людьми, юношами и подростками, рожденными, как сказано, в 1997-2012 годы, не пересекались. Естественно, не в буквальном смысле, поскольку среди них есть и наши дети, внуки. Но в целом "зеты" слишком глубоко погрузились в себя и ушли далеко вперед. В Википедии отмечено, что представители Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Что ж, большинство из нас планшетами, в принципе, тоже владеет, но они так и остались чем-то привнесенным. "Зеты" же со всем этим родились. Если большинство из нас воспитывали в том духе, что хороши и почетны все профессии, Gen Z отдают предпочтение исключительно занятиям, требующим высокого уровня подготовки и интеллекта. Их иногда называют еще "цифровыми людьми", поскольку они любят находиться в виртуальной среде, где ощущают себя как рыба в воде. Одним словом, даже если мы физически встречались, общались, то все равно по существу обитали как бы в двух параллельных мирах. И вдруг!.. Массовое появление "зетов" на акции протеста полностью сбило с толку политологов, экспертов, журналистов, политиков, не говоря уж о лидерах ведущих политических партий. Никто из них, поднаторевших на заговорах и провокациях, поначалу толком и не понял, что именно послужило катализатором для грузинской молодежи и вывело ее на проспект Руставели?! Это уже само по себе примечательно. Ведь если отбросить привычные условности, все на самом деле обстояло понятно, просто и однозначно. В отличие от многочисленных надуманных предлогов для протеста, которые, как говорится, выели плешь нашей общественности, молодежь тонко уловила критическую грань. Она почувствовала, что власть, пользуясь индифферентностью разочарованных граждан, готова пойти в наступление и задействовать закон об иностранных агентах, тем самым цинично перейти неформально проложенную грузинской общественностью "красную линию". "Направленный взрыв", или Зачем "Мечте" понадобилось пугать грузинскую общественность &gt;&gt;Не имея за плечами практического жизненного опыта, но обладая быстрым мышлением и интеллектом, "зеты" мгновенно просчитали – посягают не только на оппонентов и инакомыслие, но и на европейское будущее Грузии, а значит – на них! Начавшийся протест был подкреплен свежей струей, в основе которой лежало искреннее желание сделать свою страну лучше, демократичней, гуманней. Любопытно, что, несмотря на постоянное декларирование аналогичных целей, это-то, судя по реакции, и стало сюрпризом как для власти, так и для оппозиции! Нашим зашоренным инерцией бесконечного противостояния политикам оказалось не по силам осознать, казалось бы, естественную гражданскую позицию. Они привыкли во всем выискивать личные или корпоративные интересы и с помощью испытанных приемов и методов ставить их себе на службу. Националы подумали, что им в лице "зетов" привалило везение и теперь они смогут, наконец, "приватизировать" мощный общественный протест, повернув его в нужное им русло. Даже поспешили анонсировать свои дальнейшие "масштабные" действия. Не на шутку напуганные лидеры "Мечты" в срочном порядке отозвали злополучный законопроект и немедленно стали доказывать, что молодежь была введена в заблуждение "машиной лжи" и "пятой колонной". "Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси &gt;&gt;Правда, вскоре стало понятно, что и те, и другие попали впросак. Объективный и здоровый протест молодых был единодушно поддержан всей грузинской общественностью, а они, похоже, так до конца ничего и не поняли. Лишь впустую продемонстрировали изощренный арсенал, который пускают в дело, когда хотят оказать воздействие на общественное мнение. Впустую, потому что грузинские Gen Z полностью проигнорировали "Нацдвижение", не дав возможности радикальным силам воспользоваться собой. При этом не встали и на сторону "Мечты", поторопившейся объявить их жертвой "пятой колонны". То есть "зеты" вольно или невольно встали на позицию, предназначавшуюся долгожданной, но так и не оформившейся на грузинском политическом небосклоне "третьей силе". Политологи давно сетуют, что в оппозиционном лагере никак не объявится новый харизматичный лидер, способный объединить все оппозиционные силы. Хотя, как справедливо заметил Вахтанг Дзабирадзе, может это и неплохо – еще неизвестно, что это может оказаться за лидер и куда он их поведет. Молодежи в этом смысле проще, поскольку авторитетов для нее не существует. Gen Z не проявляют склонности к идеологии, однако для них очень важны идеалы свободы. Они, как вообще присуще молодому поколению, плохо предсказуемы. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Не исключено, конечно, что это для нас именно в силу иной шкалы ценностей и принципиально отличающегося мышления. Впрочем, как свидетельствует исторический опыт, правда всегда остается за молодыми, потому что именно они в конечном счете творят будущее – и свое, и наше с вами. Еще никому и никогда не удавалось одолеть молодежь. Конечно, не обходится без чрезмерного азарта и перегибов. Потому для сбалансированного развития грузинского общества крайне важны солидарность старших, их умение вжиться в молодежную среду, осмыслить и принять ее интересы. Речь не о политических партиях, изначально дискредитировавших себя в глазах Gen Z. Существуют и иные формы общественных объединений. Следует признать, что "зеты" проявили удивительное для своего возраста умение отделять зерна от плевел и распознавать момент, когда протест по-настоящему важен. Более того, при всей непредсказуемости они продемонстрировали гибкую способность к самоорганизации и решительным действиям. Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси &gt;&gt;Возможно, в Грузии поколение Z впервые сознательно выбралось за рамки традиционных ориентиров. Это был протест, носящий откровенно политический характер, и такое явление, пожалуй, надо рассматривать как принципиальный качественный сдвиг в мировоззрении. "Зеты" заявляют, что им претят любые партии и они не станут примыкать к их молодежным крыльям. Однако власть отныне будет вынуждена с ними считаться, увидев, что в решающие моменты они готовы выходить из сферы виртуальных фантазий в реальный мир. Скажем, придут голосовать к избирательным урнам. Их трудно обмануть. И им бессмысленно грозить компроматом, которого в силу возраста, воспитания и специфических интересов у них попросту нет. При этом Gen Z представляют собой достаточно многочисленный слой, активизация которого непременно приведет к кардинальным изменениям в политическом спектре страны. В принципе, и власть, и оппозиция не могут этого не понимать, потому что в противном случае разом рухнет вся выстраивавшаяся ими годами политическая пирамида. И катастрофой это, между прочим, станет не для общества, где к ним давно преобладает негативный настрой, а для них самих. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Котэ Ингороква
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Котэ Ингороква
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грузия, аналитика, общество, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, колумнисты
грузия, аналитика, общество, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, колумнисты

"Красные линии" для Gen Z – о чем громко заявила грузинская молодежь

21:25 30.03.2023
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023
Акция протеста у здания парламента Грузии против закона об иноагентах 9 марта 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Котэ Ингороква - Sputnik Грузия
Котэ Ингороква
Все материалы
Одной из неожиданных особенностей акций протеста против принятия "закона об иноагентах" стало активное участие в них больших масс молодежи и студентов. По мнению колумниста Sputnik, это первый вестник грядущих перемен в политической структуре страны
Вы слыхали о поколении Z, или, как его обозначают, Gen Z? Признаюсь, термин до недавнего дня оставался вне поля моего внимания. Когда после недавних акций протеста на Руставели мне пришлось искать его толкование в Интернете, стало ясно, почему. Наши пути с этими молодыми людьми, юношами и подростками, рожденными, как сказано, в 1997-2012 годы, не пересекались.
Естественно, не в буквальном смысле, поскольку среди них есть и наши дети, внуки. Но в целом "зеты" слишком глубоко погрузились в себя и ушли далеко вперед. В Википедии отмечено, что представители Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Что ж, большинство из нас планшетами, в принципе, тоже владеет, но они так и остались чем-то привнесенным. "Зеты" же со всем этим родились.
Если большинство из нас воспитывали в том духе, что хороши и почетны все профессии, Gen Z отдают предпочтение исключительно занятиям, требующим высокого уровня подготовки и интеллекта. Их иногда называют еще "цифровыми людьми", поскольку они любят находиться в виртуальной среде, где ощущают себя как рыба в воде.
Одним словом, даже если мы физически встречались, общались, то все равно по существу обитали как бы в двух параллельных мирах.
И вдруг!..
Массовое появление "зетов" на акции протеста полностью сбило с толку политологов, экспертов, журналистов, политиков, не говоря уж о лидерах ведущих политических партий. Никто из них, поднаторевших на заговорах и провокациях, поначалу толком и не понял, что именно послужило катализатором для грузинской молодежи и вывело ее на проспект Руставели?!
Это уже само по себе примечательно. Ведь если отбросить привычные условности, все на самом деле обстояло понятно, просто и однозначно. В отличие от многочисленных надуманных предлогов для протеста, которые, как говорится, выели плешь нашей общественности, молодежь тонко уловила критическую грань. Она почувствовала, что власть, пользуясь индифферентностью разочарованных граждан, готова пойти в наступление и задействовать закон об иностранных агентах, тем самым цинично перейти неформально проложенную грузинской общественностью "красную линию".
"Направленный взрыв", или Зачем "Мечте" понадобилось пугать грузинскую общественность >>
Не имея за плечами практического жизненного опыта, но обладая быстрым мышлением и интеллектом, "зеты" мгновенно просчитали – посягают не только на оппонентов и инакомыслие, но и на европейское будущее Грузии, а значит – на них! Начавшийся протест был подкреплен свежей струей, в основе которой лежало искреннее желание сделать свою страну лучше, демократичней, гуманней.
Любопытно, что, несмотря на постоянное декларирование аналогичных целей, это-то, судя по реакции, и стало сюрпризом как для власти, так и для оппозиции! Нашим зашоренным инерцией бесконечного противостояния политикам оказалось не по силам осознать, казалось бы, естественную гражданскую позицию. Они привыкли во всем выискивать личные или корпоративные интересы и с помощью испытанных приемов и методов ставить их себе на службу.
Националы подумали, что им в лице "зетов" привалило везение и теперь они смогут, наконец, "приватизировать" мощный общественный протест, повернув его в нужное им русло. Даже поспешили анонсировать свои дальнейшие "масштабные" действия. Не на шутку напуганные лидеры "Мечты" в срочном порядке отозвали злополучный законопроект и немедленно стали доказывать, что молодежь была введена в заблуждение "машиной лжи" и "пятой колонной".
"Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси >>
Правда, вскоре стало понятно, что и те, и другие попали впросак. Объективный и здоровый протест молодых был единодушно поддержан всей грузинской общественностью, а они, похоже, так до конца ничего и не поняли. Лишь впустую продемонстрировали изощренный арсенал, который пускают в дело, когда хотят оказать воздействие на общественное мнение.
Впустую, потому что грузинские Gen Z полностью проигнорировали "Нацдвижение", не дав возможности радикальным силам воспользоваться собой. При этом не встали и на сторону "Мечты", поторопившейся объявить их жертвой "пятой колонны". То есть "зеты" вольно или невольно встали на позицию, предназначавшуюся долгожданной, но так и не оформившейся на грузинском политическом небосклоне "третьей силе".
Политологи давно сетуют, что в оппозиционном лагере никак не объявится новый харизматичный лидер, способный объединить все оппозиционные силы. Хотя, как справедливо заметил Вахтанг Дзабирадзе, может это и неплохо – еще неизвестно, что это может оказаться за лидер и куда он их поведет. Молодежи в этом смысле проще, поскольку авторитетов для нее не существует. Gen Z не проявляют склонности к идеологии, однако для них очень важны идеалы свободы. Они, как вообще присуще молодому поколению, плохо предсказуемы.
Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое?
Не исключено, конечно, что это для нас именно в силу иной шкалы ценностей и принципиально отличающегося мышления. Впрочем, как свидетельствует исторический опыт, правда всегда остается за молодыми, потому что именно они в конечном счете творят будущее – и свое, и наше с вами. Еще никому и никогда не удавалось одолеть молодежь.
Конечно, не обходится без чрезмерного азарта и перегибов. Потому для сбалансированного развития грузинского общества крайне важны солидарность старших, их умение вжиться в молодежную среду, осмыслить и принять ее интересы. Речь не о политических партиях, изначально дискредитировавших себя в глазах Gen Z. Существуют и иные формы общественных объединений.
Следует признать, что "зеты" проявили удивительное для своего возраста умение отделять зерна от плевел и распознавать момент, когда протест по-настоящему важен. Более того, при всей непредсказуемости они продемонстрировали гибкую способность к самоорганизации и решительным действиям.
Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси >>
Возможно, в Грузии поколение Z впервые сознательно выбралось за рамки традиционных ориентиров. Это был протест, носящий откровенно политический характер, и такое явление, пожалуй, надо рассматривать как принципиальный качественный сдвиг в мировоззрении. "Зеты" заявляют, что им претят любые партии и они не станут примыкать к их молодежным крыльям. Однако власть отныне будет вынуждена с ними считаться, увидев, что в решающие моменты они готовы выходить из сферы виртуальных фантазий в реальный мир. Скажем, придут голосовать к избирательным урнам.
Их трудно обмануть. И им бессмысленно грозить компроматом, которого в силу возраста, воспитания и специфических интересов у них попросту нет. При этом Gen Z представляют собой достаточно многочисленный слой, активизация которого непременно приведет к кардинальным изменениям в политическом спектре страны.
В принципе, и власть, и оппозиция не могут этого не понимать, потому что в противном случае разом рухнет вся выстраивавшаяся ими годами политическая пирамида. И катастрофой это, между прочим, станет не для общества, где к ним давно преобладает негативный настрой, а для них самих.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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