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Родители детей с редким заболеванием примут участие во внедрении нового препарата

Родители детей с редким заболеванием примут участие во внедрении нового препарата

Родители детей с ахондроплазией перманентно проводят акции протеста с требованием ввезти и профинансировать новый медикамент 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T21:01+0400

2023-03-30T21:01+0400

2023-03-30T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Родители детей с редким врожденным заболеванием, ахондроплазией, войдут в состав дополнительной группы экспертов, которая разработает стратегию управления положением этих пациентов и внедрит в стране новейший препарат, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния. Родители детей с ахондроплазией перманентно проводят акции протеста около здания министерства здравоохранения Грузии с требованием ввезти и профинансировать новый медикамент для лечения заболевания. Минздрав затягивает с процессом внедрения данного препарата, так как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не выдала разрешения на его стандартное использование, несмотря на то, что медикамент авторизирован и используется в ряде европейских стран Пациентам с редким врожденным заболеванием поможет межведомственная группа – Минздрав >>Именно поэтому Минздрав на прошлой неделе создал межведомственную группу, в которую вошли представители Минздрава, парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, аппарата народного защитника Грузии, а также медики и эксперты. Они должны сформировать стратегию по лечению этого редкого заболевания в Грузии. "Участие этих профессионалов важно постольку, поскольку в процессе управления редкими заболеваниями нужно учесть как клинические, так и этические вопросы. В программах отражены нужды детей с редкими заболеваниями, и важно, чтобы новые медикаменты, которые поэтапно появляются на международном рынке, конечно, были учтены и нами и чтобы были созданы условия для их внедрения в стране", – заявила Габуния. "Просим лечения для наших детей" – родители вышли на акцию в Тбилиси>>По ее словам, главной рекомендацией совета является подготовить протокол, чтобы убедиться в эффективности медикамента, в его качестве и безопасности. В Минздраве уверены: исходя из того, что ВОЗ пока не выдал разрешение на стандартное использование данного медикамента, препарат нуждается в дополнительном изучении и работе экспертов. Ахондроплазия – это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития патологии является генетическая мутация. Часть плодов гибнет внутриутробно. При рождении нарушения заметны с первых дней жизни: головка младенца увеличена, конечности укорочены. В Минздраве уже прошла первая рабочая встреча группы, на которой обсудили лечебную стратегию, а также международные рекомендации по использованию медикамента "Воксзого" – первого и единственного лекарства в мире, созданного для лечения этого заболевания. Родители детей с редким заболеванием требуют от Минздрава профинансировать новый препарат >>В ведомстве заявили, что "Воксзого" к этому времени проходит этап внедрения и пока ничего не известно о результатах длительного применения и возможных осложнениях. По словам членов межведомственной группы, любое решение, в том числе подбор препарата, должно быть принято с учетом безопасности, эффективности и соблюдения биоэтики. Согласно данным из открытых источников, стоимость годового курса лечения препаратом "Воксзого" оценивается в среднем в 300 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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