https://sputnik-georgia.ru/20230330/voyna-plakatov-oppozitsiya-i-ikh-protivniki-razukrasili-tbilisi-276264112.html

Война плакатов: оппозиция и их противники "разукрасили" Тбилиси

Война плакатов: оппозиция и их противники "разукрасили" Тбилиси

На улицах Тбилиси появились плакаты с обвинениями в адрес как правящей силы, так и оппозиции 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T20:38+0400

2023-03-30T20:38+0400

2023-03-30T20:38+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

единое нацдвижение

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1e/276263117_0:264:1193:935_1920x0_80_0_0_afd1676d9ddc8cf9b44148e961843a07.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Настоящая война плакатов развернулась на улицах Тбилиси и стала предметом взаимных обвинений между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Все началось с того, что в среду на проспекте Руставели в центре столицы появились плакаты с изображение 78 депутатов от парламентского большинства, проголосовавших за принятия проекта закона об "иноагентах", который вызвал масштабные акции протеста в Тбилиси. На плакатах были надписи "Позор Грузии" и "Предатель Грузии". Фотографиями плакатов на своей странице в соцсети поделился председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили, отметив, что это соответствующая реакция народа на предательство. Ответ, причем более масштабный, не заставил себя долго ждать – уже следующим утром на улицах столицы, около станций метро, в подземных переходах по всему городу красовались плакаты с изображением представителей оппозиции и неправительственных организаций. На плакатах надписи "Предатели-шпионы" и "Матерящие церковь шпионы". Реакция оппозиция В "Национальном движение" сразу же увидели в этом руку "Грузинской мечты" и обвинили правящую партию в тиражировании языка ненависти. "Находящиеся в агонии власти вернулись к своему почерку и начали расклеивать по городу плакаты, содержащие язык ненависти, они вновь пытаются разжечь противостояние среди общества, чего у них не получится, так как население Грузии хорошо видит, кто есть кто", – заявил член политсовета "Нацдвижения" Лаша Парулава. Среди тех, кто изображен на плакатах: лидер оппозиционной партии "Дроа" Елене Хоштария, экс-премьер и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария, директор НПО "Международная прозрачность" Эка Гигаури. Ответ "Мечты" Свой язык ненависти они считают языком любви, и, как видно, у них есть претензии, когда другие на это реагируют, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. "Похоже, вчера были содержащие любовь (плакаты – ред.), а сегодня – содержащие ненависть. И здесь двойные стандарты, как во многом другом. В целом, очень плохо вешать ярлыки", – заявил Мдинарадзе. "Направленный взрыв", или Зачем "Мечте" понадобилось пугать грузинскую общественность>>Политик считает, что расклеивание плакатов против оппозиции – естественная реакция на "вчерашний маразм", который позволили себе члены "Нацдвижения". Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в том, что они способствуют агрессивной риторике. "Агрессивная риторика не способствует поляризации. Однако в данном случае вы увидели, что инициатором была оппозиция. Сам Хабеишвили хвастался теми плакатами, которые они расклеили на улицах Тбилиси. Инициаторами поляризации всегда являются представители радикальной оппозиции, что очень плохо и печально", – заявил Кобахидзе. Законопроект как повод для свержения власти На прошлой неделе, выступая в парламенте, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что последняя попытка свержения власти в стране, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, произошла 7-8 марта 2023 года. В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии. Протесты против закона об иноагентах в Тбилиси: задержан бросавший "коктейли Молотова">>МВД не раз предупреждало митингующих, чтобы они действовали в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах