https://sputnik-georgia.ru/20230331/patsienty-dolzhny-lechitsya-v-bezopasnoy-srede---gabuniya-o-respublikanskoy-bolnitse-276284419.html

"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице

"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице

Протестующие врачи т. н. Республиканской больницы опротестовывают запланированный демонтаж клиники 31.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-31T13:44+0400

2023-03-31T13:44+0400

2023-03-31T14:03+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

республиканская больница

зураб азарашвили

тенгиз церцвадзе

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da37f400c090262b30f91db5dbeb727b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке и получать качественное обслуживание, заявила заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния, комментирую ситуация с т. н. Республиканской больницей. Врачи Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) опротестовывают запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы. Протестующие требуют возвращения к первоначальному плану восстановления больницы, чтобы не приходилось прерывать рабочий процесс.Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать>>Министерство здравоохранения готово провести встречу с протестующим медперсоналом, чтобы обсудить с ними, что в дальнейшем ждет клинику, и показать детальный план действий, который по идее должен быть приемлемым для всех, заявила замминистра."Республиканская больница является главной больницей и самым мощным ресурсом, который остается во владении государства. Очень важна ее сегодняшняя роль и перспектива будущего развития. В будущем она должна взять на себя функцию многопрофильной, высокотехнологичной больницы как для Тбилиси, так для всей страны", – заявила Габуния. В нынешних условиях технически невозможно отвечать необходимым стандартам, именно поэтому было принято решение построить новое здание, сказала Габуния, отметив, что переходный период должен проходить в условиях сотрудничества. Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились>>Директор тбилисской Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе также сделал заявление по поводу процессов, происходящих в Республиканской больнице. Он сообщил, что основная часть здания полностью амортизирована и, следовательно, там невозможно обустроить клинику, соответствующую современным стандартам. В Грузии обязательно должна быть одна многопрофильная и мощная клиника, рассчитанная минимум на 400-500 пациентов, считает Церцвадзе. А на сегодняшний день такой клиники нет не то, что в подчинении государства, но и в частном секторе. "Когда в свое время осуществилась приватизация в секторе здравоохранения, мы слегка переборщили. Большая часть медучреждений перешла в частную собственность", – заявил Церцвадзе. В подчинении государства осталось считанное количество медучреждений, что ограничивает и качество, и доступ к медицинским услугам для граждан, отметил он. Протест медперсоналаМинздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>Между тем медперсонал требует увольнения и. о. директора больницы Зазы Авалиани, отказа государства от демонтажа здания больницы и встречи с премьер-министром. На фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности. Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, ираклий гарибашвили, республиканская больница, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, минздрав