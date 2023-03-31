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"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице
"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице
Протестующие врачи т. н. Республиканской больницы опротестовывают запланированный демонтаж клиники 31.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-31T13:44+0400
2023-03-31T14:03+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
республиканская больница
зураб азарашвили
тенгиз церцвадзе
минздрав
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке и получать качественное обслуживание, заявила заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния, комментирую ситуация с т. н. Республиканской больницей. Врачи Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) опротестовывают запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы. Протестующие требуют возвращения к первоначальному плану восстановления больницы, чтобы не приходилось прерывать рабочий процесс.Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать&gt;&gt;Министерство здравоохранения готово провести встречу с протестующим медперсоналом, чтобы обсудить с ними, что в дальнейшем ждет клинику, и показать детальный план действий, который по идее должен быть приемлемым для всех, заявила замминистра."Республиканская больница является главной больницей и самым мощным ресурсом, который остается во владении государства. Очень важна ее сегодняшняя роль и перспектива будущего развития. В будущем она должна взять на себя функцию многопрофильной, высокотехнологичной больницы как для Тбилиси, так для всей страны", – заявила Габуния. В нынешних условиях технически невозможно отвечать необходимым стандартам, именно поэтому было принято решение построить новое здание, сказала Габуния, отметив, что переходный период должен проходить в условиях сотрудничества. Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились&gt;&gt;Директор тбилисской Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе также сделал заявление по поводу процессов, происходящих в Республиканской больнице. Он сообщил, что основная часть здания полностью амортизирована и, следовательно, там невозможно обустроить клинику, соответствующую современным стандартам. В Грузии обязательно должна быть одна многопрофильная и мощная клиника, рассчитанная минимум на 400-500 пациентов, считает Церцвадзе. А на сегодняшний день такой клиники нет не то, что в подчинении государства, но и в частном секторе. "Когда в свое время осуществилась приватизация в секторе здравоохранения, мы слегка переборщили. Большая часть медучреждений перешла в частную собственность", – заявил Церцвадзе. В подчинении государства осталось считанное количество медучреждений, что ограничивает и качество, и доступ к медицинским услугам для граждан, отметил он. Протест медперсоналаМинздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси&gt;&gt;Между тем медперсонал требует увольнения и. о. директора больницы Зазы Авалиани, отказа государства от демонтажа здания больницы и встречи с премьер-министром. На фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности. Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, республиканская больница, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, минздрав
грузия, новости, ираклий гарибашвили, республиканская больница, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, минздрав

"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице

13:44 31.03.2023 (обновлено: 14:03 31.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Протестующие врачи т. н. Республиканской больницы опротестовывают запланированный демонтаж клиники
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке и получать качественное обслуживание, заявила заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния, комментирую ситуация с т. н. Республиканской больницей.
Врачи Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) опротестовывают запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы. Протестующие требуют возвращения к первоначальному плану восстановления больницы, чтобы не приходилось прерывать рабочий процесс.
Врачи Республиканской больницы в Тбилиси продолжают протестовать>>
Министерство здравоохранения готово провести встречу с протестующим медперсоналом, чтобы обсудить с ними, что в дальнейшем ждет клинику, и показать детальный план действий, который по идее должен быть приемлемым для всех, заявила замминистра.
"Республиканская больница является главной больницей и самым мощным ресурсом, который остается во владении государства. Очень важна ее сегодняшняя роль и перспектива будущего развития. В будущем она должна взять на себя функцию многопрофильной, высокотехнологичной больницы как для Тбилиси, так для всей страны", – заявила Габуния.
В нынешних условиях технически невозможно отвечать необходимым стандартам, именно поэтому было принято решение построить новое здание, сказала Габуния, отметив, что переходный период должен проходить в условиях сотрудничества.
Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились>>
Директор тбилисской Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе также сделал заявление по поводу процессов, происходящих в Республиканской больнице. Он сообщил, что основная часть здания полностью амортизирована и, следовательно, там невозможно обустроить клинику, соответствующую современным стандартам.
В Грузии обязательно должна быть одна многопрофильная и мощная клиника, рассчитанная минимум на 400-500 пациентов, считает Церцвадзе. А на сегодняшний день такой клиники нет не то, что в подчинении государства, но и в частном секторе.
"Когда в свое время осуществилась приватизация в секторе здравоохранения, мы слегка переборщили. Большая часть медучреждений перешла в частную собственность", – заявил Церцвадзе.
В подчинении государства осталось считанное количество медучреждений, что ограничивает и качество, и доступ к медицинским услугам для граждан, отметил он.

Протест медперсонала

Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.
Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>
Между тем медперсонал требует увольнения и. о. директора больницы Зазы Авалиани, отказа государства от демонтажа здания больницы и встречи с премьер-министром. На фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
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