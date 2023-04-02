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Что станет с Республиканской больницей в Тбилиси – ответ главы Минздрава
Что станет с Республиканской больницей в Тбилиси – ответ главы Минздрава
Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, заявил министр 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T13:12+0400
2023-04-02T13:12+0400
2023-04-02T13:19+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
республиканская больница
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Решение о судьбе Республиканской больницы примут после подготовки окончательного заключения о проекте обновления клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату. Врачи больницы опасаются потери рабочих мест и устраивают акции протеста против демонтажа здания. По словам министра, окончательное заключение даст ответ на один из главных вопросов – насколько разумно тратить огромные суммы на ремонт старого здания, построенного в прошлом веке. "Насколько целесообразно тратить сотни миллионов на существующее здание, которому более 50 лет, где должны быть как минимум 25-30-летняя инвестиции... Кроме того, с точки зрения сроков, его реконструкция займет гораздо больше времени, а также обойдется в большую сумму. Сделав все эти выводы, мы обсудим целесообразность и эффективность затрат", – сказал Азарашвили. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице >>По его словам, Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, которая будет соответствовать хотя бы одному из стандартов, предъявляемых к клиникам, с 2025 года. Азарашвили также сообщил, что в клинику планировалось добавить детскую онкологию, но делегация из Израиля после нескольких дней осмотра категорически отказалась включать клинику в процесс на этих условиях и прямо указала на необходимость полной реконструкции и постройки нового здания. Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились>>Как отметил министр, ведомство берет на себя полную ответственность за трудоустройство медицинского персонала, занятого в Республиканской больнице в период реализации масштабного инфраструктурного проекта и за выплату им как минимум сегодняшней зарплаты, которая будет гарантирована контрактами. "Это идеальное предложение", – подчеркнул Азарашвили. Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату. Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, республиканская больница
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, республиканская больница
Что станет с Республиканской больницей в Тбилиси – ответ главы Минздрава
13:12 02.04.2023 (обновлено: 13:19 02.04.2023)
Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, заявил министр
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Решение о судьбе Республиканской больницы примут после подготовки окончательного заключения о проекте обновления клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату. Врачи больницы опасаются потери рабочих мест и устраивают акции протеста против демонтажа здания.
"По первоначальной оценке и заключению, которое у нас есть, переднюю часть здания можно использовать только как саму клинику и кабинеты врачей, а задняя часть предполагала полный демонтаж. Когда эти выводы будут доступны, мы примем окончательное решение, и тут очень важна эффективность затрат", – заявил Азарашвили в эфире "Первого канала".
По словам министра, окончательное заключение даст ответ на один из главных вопросов – насколько разумно тратить огромные суммы на ремонт старого здания, построенного в прошлом веке.
"Насколько целесообразно тратить сотни миллионов на существующее здание, которому более 50 лет, где должны быть как минимум 25-30-летняя инвестиции... Кроме того, с точки зрения сроков, его реконструкция займет гораздо больше времени, а также обойдется в большую сумму. Сделав все эти выводы, мы обсудим целесообразность и эффективность затрат", – сказал Азарашвили.
По его словам, Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, которая будет соответствовать хотя бы одному из стандартов, предъявляемых к клиникам, с 2025 года.
Азарашвили также сообщил, что в клинику планировалось добавить детскую онкологию, но делегация из Израиля после нескольких дней осмотра категорически отказалась включать клинику в процесс на этих условиях и прямо указала на необходимость полной реконструкции и постройки нового здания.
Как отметил министр, ведомство берет на себя полную ответственность за трудоустройство медицинского персонала, занятого в Республиканской больнице в период реализации масштабного инфраструктурного проекта и за выплату им как минимум сегодняшней зарплаты, которая будет гарантирована контрактами.
"Это идеальное предложение", – подчеркнул Азарашвили.
Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.