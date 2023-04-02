https://sputnik-georgia.ru/20230402/chto-stanet-s-respublikanskoy-bolnitsey-v-tbilisi---otvet-glavy-minrzdrava-276341283.html

Что станет с Республиканской больницей в Тбилиси – ответ главы Минздрава

Что станет с Республиканской больницей в Тбилиси – ответ главы Минздрава

Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, заявил министр 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T13:12+0400

2023-04-02T13:12+0400

2023-04-02T13:19+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

республиканская больница

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Решение о судьбе Республиканской больницы примут после подготовки окончательного заключения о проекте обновления клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату. Врачи больницы опасаются потери рабочих мест и устраивают акции протеста против демонтажа здания. По словам министра, окончательное заключение даст ответ на один из главных вопросов – насколько разумно тратить огромные суммы на ремонт старого здания, построенного в прошлом веке. "Насколько целесообразно тратить сотни миллионов на существующее здание, которому более 50 лет, где должны быть как минимум 25-30-летняя инвестиции... Кроме того, с точки зрения сроков, его реконструкция займет гораздо больше времени, а также обойдется в большую сумму. Сделав все эти выводы, мы обсудим целесообразность и эффективность затрат", – сказал Азарашвили. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице >>По его словам, Республиканская больница несколько раз частично ремонтировалась, но цель – иметь современную, многопрофильную и высокотехнологичную клинику, которая будет соответствовать хотя бы одному из стандартов, предъявляемых к клиникам, с 2025 года. Азарашвили также сообщил, что в клинику планировалось добавить детскую онкологию, но делегация из Израиля после нескольких дней осмотра категорически отказалась включать клинику в процесс на этих условиях и прямо указала на необходимость полной реконструкции и постройки нового здания. Протест врачей Республиканской больницы в Тбилиси – двое руководителей уволились>>Как отметил министр, ведомство берет на себя полную ответственность за трудоустройство медицинского персонала, занятого в Республиканской больнице в период реализации масштабного инфраструктурного проекта и за выплату им как минимум сегодняшней зарплаты, которая будет гарантирована контрактами. "Это идеальное предложение", – подчеркнул Азарашвили. Минздрав планирует разрушить старую часть здания больницы и построить на том же месте новое. На время этих работ часть сотрудников распределят по другим клиникам, а тем, кого не удастся трудоустроить, все равно будут выплачивать зарплату. Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, республиканская больница