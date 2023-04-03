https://sputnik-georgia.ru/20230403/v-kakikh-sluchayakh-budut-shtrafovat-apteki-minzdrav-gruzii-oglasil-usloviya-276385712.html
В каких случаях будут штрафовать аптеки: Минздрав Грузии огласил условия
В каких случаях будут штрафовать аптеки: Минздрав Грузии огласил условия
Минздрав использует санкции для тех фармацевтических компаний, которые все еще не подключены к базе агентства регулирования 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T20:35+0400
2023-04-03T20:35+0400
2023-04-03T21:18+0400
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зураб азарашвили
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Фармацевтические компании обязаны открыть для Минздрава собственные базы, иначе будут оштрафованы, заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Согласно новому правилу, все аптеки страны обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию Минздраву. У ведомства должен быть доступ к их базам, чтобы знать, по каким ценам они продают медикаменты. По словам Азарашвили, с 3 апреля Минздрав использует соответствующие санкции для тех фармацевтических компаний, которые все еще не подключены к базе агентства регулирования. Министр отметил, что компании поэтапно подключаются, но все разумные сроки уже вышли. По его словам, еще с ноября компании знали, что у них есть такая обязанность. "К сожалению, в последнее время было так много безответственных фактов, что все может произойти, но без реагирования мы это не оставим", – отметил Азарашвили. Ранее Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты. Речь идет о препаратах для хронических и онкологических заболеваний, последние из них финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. Агентство конкуренции приступило к изучению работы четырех фармкомпаний Грузии >>В марте лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали в четыре раза. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали это с увеличением закупочной цены в Турции. Факты подорожания были зафиксированы и в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Скандал с ценами на лекарства – ответ Ассоциации фармкомпаний Минздраву Грузии >>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, турция, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, турция, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
В каких случаях будут штрафовать аптеки: Минздрав Грузии огласил условия
20:35 03.04.2023 (обновлено: 21:18 03.04.2023)
Минздрав использует санкции для тех фармацевтических компаний, которые все еще не подключены к базе агентства регулирования
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Фармацевтические компании обязаны открыть для Минздрава собственные базы, иначе будут оштрафованы, заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Согласно новому правилу, все аптеки страны обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию Минздраву. У ведомства должен быть доступ к их базам, чтобы знать, по каким ценам они продают медикаменты.
По словам Азарашвили, с 3 апреля Минздрав использует соответствующие санкции для тех фармацевтических компаний, которые все еще не подключены к базе агентства регулирования.
"У нас в стране около трех тысяч аптек и на рынке 7 тысяч медикаментов разных наименований. С 15 марта фармкомпании, розничные и оптовые, обязаны открыть свои базы министерству, чтобы мы посмотрели, какие у них цены на медикаменты, какой прирост от импорта", – заявил Азарашвили.
Министр отметил, что компании поэтапно подключаются, но все разумные сроки уже вышли. По его словам, еще с ноября компании знали, что у них есть такая обязанность.
"К сожалению, в последнее время было так много безответственных фактов, что все может произойти, но без реагирования мы это не оставим", – отметил Азарашвили.
Ранее Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты. Речь идет о препаратах для хронических и онкологических заболеваний, последние из них финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения.
В марте лекарства для лечения онкологических заболеваний в Грузии подорожали в четыре раза. В Ассоциации фармацевтических компаний Грузии связали это с увеличением закупочной цены в Турции.
Факты подорожания были зафиксированы и в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим.
Цены на лекарства
Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.