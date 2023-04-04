https://sputnik-georgia.ru/20230404/borba-s-vorovskim-soobschestvom-v-gruzii---zaderzhany-neskolko-chelovek-276407368.html

Борьба с "воровским сообществом" в Грузии – задержаны несколько человек

Борьба с "воровским сообществом" в Грузии – задержаны несколько человек

Для решения конфликта на финансовой почве были привлечены "воры в законе" 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T12:37+0400

2023-04-04T12:37+0400

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вор в законе

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Полиция задержала троих человек по факту обращения к "вору в законе" и поддержке деятельности "воровского сообщества", одному человеку обвинение предъявили заочно, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации МВД, 34-летний мужчина по прозвищу "Закуна" задержан по обвинению в обращении "к вору в законе", еще двое человек, 28 и 41 лет, задержаны по обвинению в поддержке "воровского сообщества". Прозвище одного из задержанных – "Чакучич".Что касается ранее судимого по кличке "Тайсон", то ему заочно предъявили обвинение по факту обращения к "вору в законе". Теперь всем четверым грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.Вору в законе "Джейрану" в Грузии предъявлены обвинения, вор Мамука "Хонский" задержан>>Следствие установило, что между обвиняемыми по прозвищу "Тайсон" и "Закуна" возник конфликт на финансовой почве, в результате "Тайсон" физически расправился в оппонентом. В ответ "Закуна" обратился к вору в законе Михаилу Чапичадзе по прозвищу "Мачвич". Последний решил, что на насилие нужно ответить тем же, и использовал для расправы с "Тайсоном" трех человек, позже задержанных МВД.Для урегулирования конфликта между сторонами по "воровским правилам" Джейран Кинцурашвили – "вор в законе", проживающий за границей – организовал в Турции "воровскую разборку" и принял решение о примирении сторон.В результате проведенного расследования установлено, что арестованные по обвинению в связи с "воровским сообществом" и обвиненные по факту обращения к "вору в законе", активно участвовали в осуществлении деятельности "воровского сообщества".Борьба с воровским миром в Грузии – статистика МВД>>Личные конфликты или финансовые споры задержанные решали обращаясь к криминальным авторитетам, находящимся в Грузии или за границей "ворам в законе", получали от них указания.В результате обыска полиция изъяла в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они общались между собой. Также были изъяты различные виды наркотических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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