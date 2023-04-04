https://sputnik-georgia.ru/20230404/gruzinskie-deputaty-chrezmerno-ispolzuyut-pravo-na-poseschenie-tyurmy--papuashvili-276422900.html
Грузинские депутаты чрезмерно пользуются правом посещения тюрем – Папуашвили
Грузинские депутаты чрезмерно пользуются правом посещения тюрем – Папуашвили
Как утверждают некоторые оппозиционеры, нет доказательств того, что Лазаре Григориадис кидал "коктейль Молотова" в полицейских 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T19:45+0400
2023-04-04T19:45+0400
2023-04-04T20:50+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ депутатам Анне Цитлидзе и Анне Нацвлишвили в посещении Лазаре Григориадиса, обвиняемого в поджоге полицейской машины и метании "коктейля Молотова" в полицейских на акциях против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта.В конце марта Тбилисский городской суд избрал для 21-летнего Григориадиса арест на время следствия. Ранее судимый молодой человек сейчас обвиняется в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества, за что ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.Навестить Григориадиса в заключении хотели депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе и депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.Папуашвили подчеркнул, что с обвиняемым уже встречались представители аппарата Народного защитника Грузии. Кроме того, Григориадиса может беспрепятственно навещать адвокат. Оппозиция поддерживает обвиняемого в попытке сжечь полицейского в Тбилиси – Мдинарадзе>>"Все публично, и я не думаю, что есть необходимость в дополнительном юридическом вмешательстве и визитах. С другой стороны, я вижу опасность политизации этого вопроса, и ваше выступление имеет именно такое содержание. Вы хотите добавить сюда политический аспект", – заявил Папуашвили, обращаясь к Цитлидзе и Нацвлишвили. Как отметил глава парламента, именно в этом заключается угроза, в том числе и для правосудия. После ареста Григориадиса представители ряда оппозиционных партий выразили ему поддержку и солидарность. Они утверждают, что Григориадиса, ранее судимого за насилие надо отцом, наказывают образцово-показательно. "Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси>>Как заявила Цитлидзе на пленарном заседании парламента, не существует никаких доказательств против Григориадиса. По ее словам, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" своими заявлениями отняли у него право на правосудие и попытались его демонизировать. А Нацвлишвили выразила недовольство тем, что получила отказ от председателя парламента без всяких оснований и разъяснения причин, что, по ее словам, усиливает подозрение, что права заключенного в тюрьме под угрозой. Арест ГригориадисаСледствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели в Тбилиси Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате два сотрудника МВД получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что ночью 9 марта Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии>>В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейль Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В настоящее время, помимо Григориадиса, по делу о нападении на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек. Он находится на свободе под залог. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее назвал категорически неприемлемым нападение на сотрудников полиции во время акций протеста в Тбилиси и отметил, что виновные должны быть наказаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, акция против закона об иноагентах
Грузинские депутаты чрезмерно пользуются правом посещения тюрем – Папуашвили
19:45 04.04.2023 (обновлено: 20:50 04.04.2023)
Как утверждают некоторые оппозиционеры, нет доказательств того, что Лазаре Григориадис кидал "коктейль Молотова" в полицейских
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ депутатам Анне Цитлидзе и Анне Нацвлишвили в посещении Лазаре Григориадиса, обвиняемого в поджоге полицейской машины и метании "коктейля Молотова" в полицейских на акциях против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта.
В конце марта Тбилисский городской суд избрал для 21-летнего Григориадиса арест на время следствия. Ранее судимый молодой человек сейчас обвиняется в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества, за что ему грозит от 7 до 11 лет лишения свободы.
"Вход и посещение пенитенциарного учреждения – это не право депутата, это право председателя парламента, которое он может делегировать депутату. К сожалению, члены парламента чрезмерно пользуются этим правом", – заявил Папуашвили.
Навестить Григориадиса в заключении хотели депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе и депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
Папуашвили подчеркнул, что с обвиняемым уже встречались представители аппарата Народного защитника Грузии. Кроме того, Григориадиса может беспрепятственно навещать адвокат.
"Все публично, и я не думаю, что есть необходимость в дополнительном юридическом вмешательстве и визитах. С другой стороны, я вижу опасность политизации этого вопроса, и ваше выступление имеет именно такое содержание. Вы хотите добавить сюда политический аспект", – заявил Папуашвили, обращаясь к Цитлидзе и Нацвлишвили.
Как отметил глава парламента, именно в этом заключается угроза, в том числе и для правосудия.
После ареста Григориадиса представители ряда оппозиционных партий выразили ему поддержку и солидарность. Они утверждают, что Григориадиса, ранее судимого за насилие надо отцом, наказывают образцово-показательно.
Как заявила Цитлидзе на пленарном заседании парламента, не существует никаких доказательств против Григориадиса. По ее словам, лидеры правящей партии "Грузинская мечта" своими заявлениями отняли у него право на правосудие и попытались его демонизировать.
А Нацвлишвили выразила недовольство тем, что получила отказ от председателя парламента без всяких оснований и разъяснения причин, что, по ее словам, усиливает подозрение, что права заключенного в тюрьме под угрозой.
Арест Григориадиса
Следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели в Тбилиси Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля.
В результате два сотрудника МВД получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение.
Кроме того, следствие установило, что ночью 9 марта Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейль Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
В настоящее время, помимо Григориадиса, по делу о нападении на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек. Он находится на свободе под залог.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее назвал категорически неприемлемым нападение на сотрудников полиции во время акций протеста в Тбилиси и отметил, что виновные должны быть наказаны.