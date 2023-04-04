https://sputnik-georgia.ru/20230404/sostoyanie-saakashvili-ukhudshilos--zaklyuchenie-vrachey-konsiliuma-ombudsmena-gruzii-276421799.html
Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии
Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии
При омбудсмене Грузии создан консилиум, состоящий из экспертов, которые оценивают состояние здоровья осужденного экс-президента 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T17:45+0400
2023-04-04T17:45+0400
2023-04-04T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в период с 19 февраля по 2 апреля похудел на четыре килограмма, и его состояние ухудшилось, говорится в заключении группы медиков, которую созвал аппарат Народного защитника. С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Однако суд отказался освобождать Саакашвили, посчитав убедительными доводы, что экс-президент сам виноват в своем состоянии. "Саакашвили играет со смертью" – гендиректор клиники "Вивамеди" >>В результате объективного обследования врачи пришли к выводу, что у Саакашвили выраженная тяжелая саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы), сказано в заключении. "Состояние пациента ухудшилось после 19 февраля (время последнего визита)", – говорится в заключении. По заключению экспертов, которые осмотрели Саакашвили 2 апреля, потеря веса менее чем за два месяца произошла за счет потери мышечной массы. При этом врачи говорят, что если Саакашвили еще потеряет вес, то он окажется прикованным к постели, так как полностью будут истощены мышцы нижних конечностей и из-за слабости он не сможет двигаться. Врачи также еще раз подтвердили у Саакашвили четвертую стадию кахексии (тяжелая форма истощения организма человека, характеризующаяся быстрым понижением массы тела, общей слабостью, снижением физиологической активности, расстройством психики). В части прогнозов и рисков сказано, что Саакашвили вошел в стадию активного мышечного катаболизма (процесс распада мышц, который возникает, когда организм не получает нужного количества питательных веществ). Согласно заключению экспертов, у Саакашвили также периферическая и автономная нейропатия (патология нервной системы), что и вызывает критическое снижение давления. Когда пациент встает, у него сильно падает давление с 120/90 до 78/40. Это сопровождается потерей равновесия и ощутимым нарушением координации. "В настоящее время передвижение пациента без наблюдения опасно, так как есть очень большой риск падения, повреждения/переломов. В случае развития последнего при кахексии очень мало ресурсов для заживания раны или перелома, что вызовет каскадное развитие других критических осложнений (кровоизлияние, инфекция, тромбоз глубоких вен и т. д.) с высокой вероятностью летального исхода", – сказано в сообщении. Судебное "нет" Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба Минюста назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач>>Судебный процесс по вопросу освобождения или отсрочки наказания длился около двух месяцев. Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, политика, омбудсмен
новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, политика, омбудсмен
Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии
17:45 04.04.2023 (обновлено: 18:24 04.04.2023)
При омбудсмене Грузии создан консилиум, состоящий из экспертов, которые оценивают состояние здоровья осужденного экс-президента
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в период с 19 февраля по 2 апреля похудел на четыре килограмма, и его состояние ухудшилось, говорится в заключении группы медиков, которую созвал аппарат Народного защитника.
С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Однако суд отказался освобождать Саакашвили, посчитав убедительными доводы, что экс-президент сам виноват в своем состоянии.
В результате объективного обследования врачи пришли к выводу, что у Саакашвили выраженная тяжелая саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы), сказано в заключении.
"Состояние пациента ухудшилось после 19 февраля (время последнего визита)", – говорится в заключении
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По заключению экспертов, которые осмотрели Саакашвили 2 апреля, потеря веса менее чем за два месяца произошла за счет потери мышечной массы.
При этом врачи говорят, что если Саакашвили еще потеряет вес, то он окажется прикованным к постели, так как полностью будут истощены мышцы нижних конечностей и из-за слабости он не сможет двигаться.
Врачи также еще раз подтвердили у Саакашвили четвертую стадию кахексии (тяжелая форма истощения организма человека, характеризующаяся быстрым понижением массы тела, общей слабостью, снижением физиологической активности, расстройством психики).
"Примечательны значительное снижение психических функций, депрессия", – сказано в сообщении на сайте омбудсмена.
В части прогнозов и рисков сказано, что Саакашвили вошел в стадию активного мышечного катаболизма (процесс распада мышц, который возникает, когда организм не получает нужного количества питательных веществ).
"Для него критический вес – это 52-53 килограмма, после чего в организме начнутся необратимые процессы", – отмечено в сообщении.
Согласно заключению экспертов, у Саакашвили также периферическая и автономная нейропатия (патология нервной системы), что и вызывает критическое снижение давления. Когда пациент встает, у него сильно падает давление с 120/90 до 78/40. Это сопровождается потерей равновесия и ощутимым нарушением координации.
"В настоящее время передвижение пациента без наблюдения опасно, так как есть очень большой риск падения, повреждения/переломов. В случае развития последнего при кахексии очень мало ресурсов для заживания раны или перелома, что вызовет каскадное развитие других критических осложнений (кровоизлияние, инфекция, тромбоз глубоких вен и т. д.) с высокой вероятностью летального исхода", – сказано в сообщении.
Судебное "нет"
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба Минюста назвала эти диагнозы недостоверными.
Судебный процесс по вопросу освобождения или отсрочки наказания длился около двух месяцев.
Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.
Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.
В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".