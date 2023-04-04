https://sputnik-georgia.ru/20230404/sostoyanie-saakashvili-ukhudshilos--zaklyuchenie-vrachey-konsiliuma-ombudsmena-gruzii-276421799.html

Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии

Состояние Саакашвили ухудшилось – заключение врачей консилиума омбудсмена Грузии

При омбудсмене Грузии создан консилиум, состоящий из экспертов, которые оценивают состояние здоровья осужденного экс-президента 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T17:45+0400

2023-04-04T17:45+0400

2023-04-04T18:24+0400

новости

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

политика

омбудсмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636553_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_467e61df1af023f2c5d26a3c427d682a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в период с 19 февраля по 2 апреля похудел на четыре килограмма, и его состояние ухудшилось, говорится в заключении группы медиков, которую созвал аппарат Народного защитника. С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья, адвокаты и соратники Саакашвили многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Однако суд отказался освобождать Саакашвили, посчитав убедительными доводы, что экс-президент сам виноват в своем состоянии. "Саакашвили играет со смертью" – гендиректор клиники "Вивамеди" >>В результате объективного обследования врачи пришли к выводу, что у Саакашвили выраженная тяжелая саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы), сказано в заключении. "Состояние пациента ухудшилось после 19 февраля (время последнего визита)", – говорится в заключении. По заключению экспертов, которые осмотрели Саакашвили 2 апреля, потеря веса менее чем за два месяца произошла за счет потери мышечной массы. При этом врачи говорят, что если Саакашвили еще потеряет вес, то он окажется прикованным к постели, так как полностью будут истощены мышцы нижних конечностей и из-за слабости он не сможет двигаться. Врачи также еще раз подтвердили у Саакашвили четвертую стадию кахексии (тяжелая форма истощения организма человека, характеризующаяся быстрым понижением массы тела, общей слабостью, снижением физиологической активности, расстройством психики). В части прогнозов и рисков сказано, что Саакашвили вошел в стадию активного мышечного катаболизма (процесс распада мышц, который возникает, когда организм не получает нужного количества питательных веществ). Согласно заключению экспертов, у Саакашвили также периферическая и автономная нейропатия (патология нервной системы), что и вызывает критическое снижение давления. Когда пациент встает, у него сильно падает давление с 120/90 до 78/40. Это сопровождается потерей равновесия и ощутимым нарушением координации. "В настоящее время передвижение пациента без наблюдения опасно, так как есть очень большой риск падения, повреждения/переломов. В случае развития последнего при кахексии очень мало ресурсов для заживания раны или перелома, что вызовет каскадное развитие других критических осложнений (кровоизлияние, инфекция, тромбоз глубоких вен и т. д.) с высокой вероятностью летального исхода", – сказано в сообщении. Судебное "нет" Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба Минюста назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач>>Судебный процесс по вопросу освобождения или отсрочки наказания длился около двух месяцев. Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, политика, омбудсмен