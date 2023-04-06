https://sputnik-georgia.ru/20230406/ssha-khotyat-pribrat-k-rukam-sudebnuyu-sistemu-gruzii--murusidze-276503626.html

США хотят прибрать к рукам судебную систему Грузии – Мурусидзе

США хотят прибрать к рукам судебную систему Грузии – Мурусидзе

Судья заявляет, что на протяжении многих лет посольство США пыталось воздействовать на судебную систему Грузии 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T18:59+0400

2023-04-06T18:59+0400

2023-04-06T18:59+0400

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Посольство США всегда пыталось контролировать судебную систему Грузии, поэтому и было принято решение о введении санкций, заявил судья, член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе. США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Мурусидзе заявляет, что к нему годами приходили представители посольства США и прямо говорили, что предпочли бы того или иного судью в Высшем совете юстиции или чтобы было принято то или иное решение. По мнению судьи, истинная причина заключается в желании прибрать к рукам судебную власть. "Говорю со всей ответственностью, посольство всегда пыталось контролировать судебную систему. Соответственно, было принято это решение", – отметил он. Реально санкции – это посыл судебной системе Грузии, который, по словам Мурусидзе, заключается в следующем:"Если судьи не будут учитывать позицию посла и посольства по конкретному делу, а судья не вынесет решение, приемлемое для посла и соответствующее ее политике, мы все будем относиться к вам так же, как мы относились к тем судьям, которых мы санкционировали", – заявил он. "Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям>>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы>>Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского аппеляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он, также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, новости, политика, сша