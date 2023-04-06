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"Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям
"Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям
Госсекретарь США объяснил санкции тем, что судьи злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T15:36+0400
2023-04-06T15:36+0400
2023-04-06T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Госдеп США объявил о введении санкций против грузинских судей без аргументированных разъяснений причин, что непонятно и неприемлемо, говорится в письме главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили госсекретарю Энтони Блинкену.США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.По его словам, в противном случае это будет воспринято как давление на грузинский суд.Мурусидзе и другие судьи из Грузии попали под санкции США>>"В противном случае это будет воспринято грузинским государством и грузинским народом как давление на свободный суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним двусторонним дружеским отношениям между Грузией и США", - отметил Дарчиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, сша, тбилиси, илья дарчиашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции
"Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям
Госсекретарь США объяснил санкции тем, что судьи злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Госдеп США объявил о введении санкций против грузинских судей без аргументированных разъяснений причин, что непонятно и неприемлемо, говорится в письме главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили госсекретарю Энтони Блинкену.
США ввели
визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Совершенно непонятно и неприемлемо решение Государственного департамента США о введении санкций против судей, что было обнародовано безо всяких доказательств. Мы надеемся, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение", - сказал Дарчиашвили.
По его словам, в противном случае это будет воспринято как давление на грузинский суд.
"В противном случае это будет воспринято грузинским государством и грузинским народом как давление на свободный суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним двусторонним дружеским отношениям между Грузией и США", - отметил Дарчиашвили.