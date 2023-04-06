https://sputnik-georgia.ru/20230406/neponyatno-i-nepriemlemo---glava-mid-gruzii-o-reshenii-gosdepa-ssha-po-sudyam-276498210.html

"Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям

"Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям

Госсекретарь США объяснил санкции тем, что судьи злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T15:36+0400

2023-04-06T15:36+0400

2023-04-06T15:36+0400

новости

грузия

политика

сша

тбилиси

илья дарчиашвили

михаил чинчаладзе

валериан церцвадзе

высший совет юстиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23940/02/239400270_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_041a17c56fce3c99cc70d094363026f9.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Госдеп США объявил о введении санкций против грузинских судей без аргументированных разъяснений причин, что непонятно и неприемлемо, говорится в письме главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили госсекретарю Энтони Блинкену.США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.По его словам, в противном случае это будет воспринято как давление на грузинский суд.Мурусидзе и другие судьи из Грузии попали под санкции США>>"В противном случае это будет воспринято грузинским государством и грузинским народом как давление на свободный суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним двусторонним дружеским отношениям между Грузией и США", - отметил Дарчиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, сша, тбилиси, илья дарчиашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, высший совет юстиции