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Движение транспорта ограничат около метро "Исани" в Тбилиси

Движение транспорта ограничат около метро "Исани" в Тбилиси

Ограничения будут действовать с 7 апреля 22:00 до 10 апреля 06:00 07.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено на территории, прилегающей к станции метро "Исани", сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Движение автотранспорта будет ограничено из-за реконструкционных работ, запланированных на проспекте царицы Кетеван, где планируется обустроить островки безопасности. Ограничение на движение автотранспорта продлится с 7 апреля 22:00 до 10 апреля 06:00.Каладзе призвал жителей Тбилиси потерпеть>> В период проведения работ, с улицы Навтлуги в сторону проспекта царицы Кетеван, водители смогут передвигаться только, поворачивая направо. Транспорт, который будет ехать с площади Авлабари в направлении станции метро "Исани" с проспекта царицы Кетеван, сможет передвигаться только, поворачивая направо в направлении улицы Навтлуги. От станции метро "Исани" в сторону площади Авлабари по проспекту царицы Кетеван водители смогут передвигаться только прямо или используя альтернативный маршрут – от проспекта царицы Кетеван будут поворачивать направо и передвигаться через улицы Важи Чачава и Ацкури. Затем от I переулка Кахети, повернув налево, выедут на улицу Навтлуги.Что касается общественного транспорта, который следует с Московского проспекта в сторону площади Авлабари, то он будет ехать с проспекта царицы Кетеван на улицу Важи Чачава, после чего через улицы Ацкури и Одисея Димитриади вновь выедет на проспект царицы Кетеван. Далее транспорт продолжит движение по установленному маршруту. Ремонт завершен: станция метро "Гоциридзе" начинает работу>>С площади Авлабари в направлении станции метро "Исани" общественный транспорт будет передвигаться через улицу Леха Качинского, после чего повернет направо и попадет на улицу Ацкури, проедет улицу Важи Чачава, пересечет часть проспекта царицы Кетеван и повернет налево. Далее транспорт продолжит движение по установленному маршруту.Общественный транспорт, который движется с территории, прилегающей к станции метро "Исани" к поселениям Маленькое и Большое Лило, Навтлуги-2, Африка, селу Цинубани, повернет налево на перекрестке около станции метро "Исани" и будет передвигаться в направлении так называемого рынка Навтлуги. После этого продолжит движение по установленной схеме. В период ограничений, автобус №371 с Кахетинского шоссе будет передвигаться через улицу Ацкури, после этого – через улицу Димитриади, соединится с улицей Навтлуги и сможет продолжить движение по установленной схеме. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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