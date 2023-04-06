https://sputnik-georgia.ru/20230406/pik-tsinizma-sila-naroda-o-sanktsiyakh-ssha-dlya-gruzinskikh-sudey-276508811.html

Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей

Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей

Американцы не признают суверенитета Грузии и, более того, истерически противостоят суверенитету и независимости Грузии, говорится в заявлении движения 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T21:41+0400

2023-04-06T21:41+0400

2023-04-06T22:14+0400

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грузинская мечта

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Решение государственного департамента ввести санкции против четырех судей без доказательств – верх цинизма и доказательство, что американцы не признают суверенитет Грузии, говорится в заявлении общественной организации "Сила Народа". Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Общественная организация назвала действия американцев наглыми и обвинила их во враждебном отношении к стране. "Наглые действия американцев против независимости Грузии, ее суверенитета, Конституции Грузии и конституционного порядка являются результатом их враждебного отношения", – говорится в заявлении организации. Когда доверие к суду в Америке достигло исторического минимума, а доверие к Верховному суду снизилось и вовсе до 25%, лучше пусть американцы следят за своей демократией, а не ищут соломинку в чужих демократиях и судебных система, отмечают авторы заявления. Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США >>"Сила народа" назвала власть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "назначенной США", и отметила, что и сейчас американцы особо заботятся о Саакашвили, который находится в Грузии в заключении. Также "Сила народа" отмечают, что американцы уже многие годы пытаются получить контроль над судом и не стесняются фиксировать свою позицию по ряду рассматриваемых судом дел. Организация вспомнила случай, когда посольство США попросила от судьи разъяснить детали дела о владении телеканалом "Рустави 2". Тяжба над владением, проводившим оппозиционную политику телеканалом "Рустави 2", завершилась победой прошлого владельца телеканала Кибара Халваши. На основании иска Халваши, генеральный директор "Рустави 2", а позже основатель нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия оказался за решеткой спустя три года после перехода "Рустави 2" к новому владельцу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. "Сила народа" потребовала от власти проявить больше принципиальности в защите независимости судебной системы. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, михаил чинчаладзе, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии