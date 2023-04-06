https://sputnik-georgia.ru/20230406/pik-tsinizma-sila-naroda-o-sanktsiyakh-ssha-dlya-gruzinskikh-sudey-276508811.html
Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей
Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей
Американцы не признают суверенитета Грузии и, более того, истерически противостоят суверенитету и независимости Грузии, говорится в заявлении движения 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T21:41+0400
2023-04-06T21:41+0400
2023-04-06T22:14+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Решение государственного департамента ввести санкции против четырех судей без доказательств – верх цинизма и доказательство, что американцы не признают суверенитет Грузии, говорится в заявлении общественной организации "Сила Народа". Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Общественная организация назвала действия американцев наглыми и обвинила их во враждебном отношении к стране. "Наглые действия американцев против независимости Грузии, ее суверенитета, Конституции Грузии и конституционного порядка являются результатом их враждебного отношения", – говорится в заявлении организации. Когда доверие к суду в Америке достигло исторического минимума, а доверие к Верховному суду снизилось и вовсе до 25%, лучше пусть американцы следят за своей демократией, а не ищут соломинку в чужих демократиях и судебных система, отмечают авторы заявления. Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США >>"Сила народа" назвала власть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "назначенной США", и отметила, что и сейчас американцы особо заботятся о Саакашвили, который находится в Грузии в заключении. Также "Сила народа" отмечают, что американцы уже многие годы пытаются получить контроль над судом и не стесняются фиксировать свою позицию по ряду рассматриваемых судом дел. Организация вспомнила случай, когда посольство США попросила от судьи разъяснить детали дела о владении телеканалом "Рустави 2". Тяжба над владением, проводившим оппозиционную политику телеканалом "Рустави 2", завершилась победой прошлого владельца телеканала Кибара Халваши. На основании иска Халваши, генеральный директор "Рустави 2", а позже основатель нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия оказался за решеткой спустя три года после перехода "Рустави 2" к новому владельцу по обвинению в злоупотреблении полномочиями. "Сила народа" потребовала от власти проявить больше принципиальности в защите независимости судебной системы. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, михаил чинчаладзе, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, сша, михаил саакашвили, михаил чинчаладзе, высший совет юстиции, грузинская мечта, санкции сша против судей грузии
Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей
21:41 06.04.2023 (обновлено: 22:14 06.04.2023)
Американцы не признают суверенитета Грузии и, более того, истерически противостоят суверенитету и независимости Грузии, говорится в заявлении движения
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Решение государственного департамента ввести санкции против четырех судей без доказательств – верх цинизма и доказательство, что американцы не признают суверенитет Грузии, говорится в заявлении общественной организации "Сила Народа".
Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Введение санкций Государственным департаментом Америки против четырех судей без всяческих доказательств – просто пик цинизма. Этот факт еще раз подтверждает, что американцы не признают суверенитета Грузии и, более того, истерически противостоят суверенитету и независимости Грузии", – говорится в заявлении.
Общественная организация назвала действия американцев наглыми и обвинила их во враждебном отношении к стране.
"Наглые действия американцев против независимости Грузии, ее суверенитета, Конституции Грузии и конституционного порядка являются результатом их враждебного отношения", – говорится в заявлении организации.
Когда доверие к суду в Америке достигло исторического минимума, а доверие к Верховному суду снизилось и вовсе до 25%, лучше пусть американцы следят за своей демократией, а не ищут соломинку в чужих демократиях и судебных система, отмечают авторы заявления.
"Сила народа" назвала власть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "назначенной США", и отметила, что и сейчас американцы особо заботятся о Саакашвили, который находится в Грузии в заключении.
Также "Сила народа" отмечают, что американцы уже многие годы пытаются получить контроль над судом и не стесняются фиксировать свою позицию по ряду рассматриваемых судом дел.
Организация вспомнила случай, когда посольство США попросила от судьи разъяснить детали дела о владении телеканалом "Рустави 2". Тяжба над владением, проводившим оппозиционную политику телеканалом "Рустави 2", завершилась победой прошлого владельца телеканала Кибара Халваши.
На основании иска Халваши, генеральный директор "Рустави 2", а позже основатель нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия оказался за решеткой спустя три года после перехода "Рустави 2" к новому владельцу по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
"Сила народа" потребовала от власти проявить больше принципиальности в защите независимости судебной системы.
"Необходимо, чтобы власти проявили больше принципиальности для более жесткой защиты от антидемократических нападок суверенитета Грузии и независимости судебной системы", – говорится в заявлении.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
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