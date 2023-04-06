https://sputnik-georgia.ru/20230406/glava-sgb-gruzii-prichinoy-sanktsiy-protiv-sudey-mozhet-byt-nedopusk-v-stranu-grazhdanina-ssha-276511027.html

Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США

Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США

Глава СГБ подтвердил, что по нашему решению гражданин Соединенных Штатов Америки не въехал в Грузию 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T22:29+0400

2023-04-06T22:29+0400

2023-04-06T22:54+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили не исключил, что санкции против четырех судей могут быть связаны с отказом властей страны впустить в Грузию гражданина США Джеймсона Маршала Коминса. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. В тоже время глава СГБ отметил, что посольство США не связывалось с властями после решения не впустить Коминса. "Я подтверждаю, что по нашему решению гражданин Соединенных Штатов Америки не въехал в Грузию. Я подтверждаю, что есть конкретная информация, которая основана на источниках высокой надежности. Посольство США не связывалось с нами относительно того, почему мы не впустили этого конкретного человека", – сказал Лилуашвили.При этом он отметил, что речь идет об организации протестов в марте. Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США >>"Деятельность была связана с митингами 7-8 марта, обучением деструктивных групп, раздачей инструкций и т. д.", – заявил Лилуашвили. Версия о связи отказа во въезде Коминсу появилась в ряде грузинских СМИ. Специалист по вопросам Евразии Джеймс Маршал Коминс уже не первый раз приезжал в Грузии, по информации ряда источников, он принимал участие в треннингах студенческой организации "Джиутеби" (Упорные), которая принимала активное участие протестах против принятия закона об иноагентах, наряду с другими студенческими организациями. Пик цинизма: "Сила народа" о санкциях США для грузинских судей >>В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, григол лилуашвили, сгб, высший совет юстиции, антироссийские санкции, санкции сша против судей грузии, акция против закона об иноагентах